Nizozemac Max Verstappen (24) jedan je od najboljih vozača današnjice u Formuli 1. 'Vruća roba koju bi svi željeli imati', kako ga je opisao šef Red Bulla Christian Horner, izazvao je buru u F1 svijetu nakon što je javno odbio biti dio svjetski popularne Netflixove dokumentarne serije 'Drive to Survive'.

Verstappen je javno kritizirao Netflix i rekao da njegove izjave i intervjue koje je dao koriste u drugim situacijama, kako bi stvorili dramatičan efekt i podigli popularnost emisije.

- Shvaćam da se to mora raditi da bi serija bila popularnija u Americi, ali kao vozaču mi se ne sviđa što moram biti dio toga. Izmislili su nekoliko rivalstava koja ne postoje i zato sam odlučio da više neće biti dio toga i nisam davao više intervjua nakon toga pa nemaju što za staviti u šou. Nisam baš za te dramatične šou programe. Volim činjenice i stvarne stvari koje se događaju - rekao je trenutno vodeći pilot Formule 1.

To ujedno znači da Verstappen neće sudjelovati u novoj sezoni 'Drive to Survive'. Ove godine vodi veliku bitku s Lewisom Hamiltonom i trenutno mu bježi šest bodova sa šest utrka do kraja prvenstva.

- Vjerojatno ćemo u Netflixovom šou to i biti. Jednom smo se malo okrznuli dok smo hodali pa će vjerojatno i to biti u šou - odgovorio je Verstappen na pitanje smatra li Hamiltona rivalom.

No, ne slažu se svi s njegovim mišljenjem.

- Formula 1 je sve popularnija u Americi posljednjih godina i to zahvaljujući Netflixu. Osjećam to, a i vidim sasvim jasno - rekao je vozač Ferrarija Charles Leclerc.