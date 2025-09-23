Obavijesti

Zvijezda Fenerbahčea: Perišić i Brozović su mi prijatelji. Znam da je Dinamo vaš najveći klub

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Fenerbahce F.K. na konferenciji za medije prije utakmice protiv GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo i Fenerbahče sutra igraju prvo kolo Europske lige na Maksimiru. Nakon što je trener turske momčadi rekao nekoliko riječi o utakmici, mikrofon je dobio Milan Škriniar. Slovački stoper je istaknuo kako momčad ove sezone ima uspona i padova.

- Imamo uspona i padova, posebno u zadnje dvije utakmice. To je naša odgovornost, igrača. Trener nam je dam sve informacije, teren je naša odgovornost. Želimo pobjedu, kako bi vratili samopouzdanje i atmosferu u naše redove - kazao je.

Zagreb: Fenerbahce F.K. na konferenciji za medije prije utakmice protiv GNK Dinamo
Zagreb: Fenerbahce F.K. na konferenciji za medije prije utakmice protiv GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Škriniar je Fener stigao u siječnju 2025. na posudbu iz PSG-a, no Turci su na kraju prošle sezone otkupili njegov ugovor. Tijekom karijere je igrao za milanski Inter, Sampdoriju i Žilinu.

- Znam brojne hrvatske igrače, znam da je Dinamo najveći klub u Hrvatskoj nakon razgovora s Brozovićem i Livakovićem, znam da ima sjajne navijače. No, i naši navijači su fantastični. Očekujem sjajnu atmosferu i odličnu utakmicu. U kontaktu sam s Brozovićem i Perišićem, prijatelji smo i izvan terena. Uvijek mi je s njima bilo ugodno na terenu i izvan terena - rekao je.

Slovački reprezentativac je naglasio kako nije važno tko će sutra istrčati.

- Na treneru je da odredi tko će igrati. Mi smo momčad, moramo se držati zajedno, jedino tako možemo naprijed. Moramo vjerovati u sebe i siguran sam kako će doći uspjeh - kazao je.

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Benfica v Fenerbahce
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

U posljednjem susretu uoči Zagreba, nogometaši Fenerbahčea su odigrali 1-1 na gostovanju kod Kasimpase. Premda su poveli i cijelo drugo poluvrijeme imali igrača više, nisu uspjeli osvojiti tri boda. Trenutačno su treći u prvenstvu sa šest bodova manje od Galatasarayja.

Fener je u nedjelju dobio i novog, 38. predsjednika, a to je Sadettin Saran (61). Novi čelnik istanbulskog kluba sastao se u utorak s igračima uoči puta u Zagreb kako bi im pružio podršku na otvaranju Europske lige. Fener je svoj europski put ove sezone počeo u 3. pretkolu Lige prvaka izbacivši Feyenoord (1-2, 5-2), no potom je ispao od Benfice (0-0, 0-1) preselivši u Europsku ligu. Portugalac Jose Mourinho je dobio otkaz, a na klupu turskog velikana je sjeo talijansko-njemački stručnjak Domenico Tedesco.

OSTALO

