Zvijezda je rođena! Američka ljepotica prebila Colby Fletcher

Svijet borilačkih sportova ima novu žensku zvijezdu! Valerie Loureda tek je 20-godišnja Amerikanka koja za sebe kaže da je i glumica i fotomodel, ali kako je završila svoju prvu MMA borbu... Gospođica je prvenstveno opasna fajterica.

Temelj joj je tae kwon do u kojem je bila toliko dobra da je dobila poziv i za američku olimpijsku repku za OI 2020. Ali shvatila je da se preko MMA brže dolazi i do slave i do love.

Foto: Twitter/valerielouredaa U Bellatoru su prepoznali potencijal i potpisali ugovor s Valerie, ali kad su ju malo bolje upoznali otkazali su joj prvu predviđenu borbu sa Anastasijom Bruce jer su shvatili da je toliko bolja da bi mogla unakaziti suparnicu.

Šansu je dočekala prije koji dan protiv, barem teoretski, daleko primjerenije suparnice, Colby Fletcher. Loureda je Fletcherovu tukla jedno dvije i pol minute, a onda ju srušila i jednostavno - prebila.

Foto: Twitter/valerielouredaa Fletcher je mogla samo pokušavati štititi glavu, sudac je prekinuo meč, a krvi i igara gladne mase dobile novu zvijezdu, koliko zbog borilačkog znanja toliko i zbog izgleda koji, budimo realni, prodaje sve.

Ali Loureda nije samo lijepo lice i figura puna pravih krivina. Skoro je postala olimpijka i jako dobro zna što radi kad su borilačke vještine u pitanju.

Foto: Twitter/valerielouredaa Valerie Loureda ne bježi od samopromocije na račun izgleda jer jbg... Cura mora zaraditi za kruh svagdašnji, ali: ne bježi ni od sati i sati napornog treninga koji je, na kraju dana, jedini način da zadržiš šansu da ti u kavezu ne promijene izgled.

[video: 1203254 / ]

Između treninga/borbi i uživanja u životu Loureda pokazuje u kakvoj je formi svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Na Instagramu ih ima preko 65 tisuća.

Nakon izvedbe kakvu je demonstrirala u svojem Bellator debiju taj broj sigurno (i nimalo polako) ide prema šesteroznamenkastom. 'Followeri' imaju u čemu uživati.

A evo... Uživaj i ti, poštovani čitatelju 24sata:

Foto: Twitter/valerielouredaa

Foto: Twitter/valerielouredaa