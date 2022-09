Zvijezda 'Love islanda' prijeti Hrvatskoj: Više sam zaradio nakon toga nego od košarke

Nakon drame protiv Grčke, kojoj smo zamalo u završnici iščupali pobjedu, hrvatske košarkaše danas čeka 'laganica'. Pakleni ritam se nastavlja, od 14 i 15 Hrvatska igra protiv Velike Britanije u drugom kolu EuroBasketa.

Izbornik Mulaomerović tvrdi kako nema više laganih reprezentacija, ali ipak Britanci su i dalje košarkaška egzotika. Kod njih je ovaj sport popularan kao kod nas kriket. Liga im nije nešto pretjerano jaka niti eksponirana, a to se reflektira i na reprezentaciju. Ovo im je peti nastup na EuroBasketu, prvi put su se pojavili 2009. godine.

Nakon teške utakmice protiv Grčke i poraza u dramatičnoj završnici, ni sami sebi nismo mogli složiti bolji raspored. Uz svo poštovanje prema Britancima, u ovome trenutku su jedna od najslabijih reprezentacija na prvenstvu i naši košarkaši ne bi trebali imati previše problema. Bit će ovo prilika i za odmoriti udarne snage nakon ogleda s Grcima pa i nabiti razliku. Ukrajina ih je pobijedila 90-61.

A najveća zvijezda ove reprezentacije nije u domovini poznata samo po košarci. Odnosno, dok nije ušao u jedan reality show, mnogi nikada niti čuli za njega.

Ovie Soko (31) bio je najbolji britanski košarkaš, ali rutina treninga i utakmica mu je dosadila. Htio je nešto novo, uzbudljivo, što će ga proslaviti i staviti u medijski vrtlog, ali i napuniti džepove. Nazvao je svog agenta.

- Moram ti nešto priopćiti. Odlazim iz košarke i sudjelovat ću u reality showu.

S druge strane čula samo tišina pa lavina:

- Pa jesi li ti normalan?! - vrištao je menadžer.

Prije tri godine ušao je u reality show 'Love island'. Tamo su ga spojili s modelom Indiom Reynolds. Nakon nekoliko tjedana izašao je. Više ništa nije bilo isto. Donijelo mu je brojne prednosti i promijenilo ga kao osobu.

Djevojke su ga zasule porukama, paparazzi pratili u stopu. Postao je medijska zvijezda u Velikoj Britaniji i tiha patnja brojnih pripadnica suprotnog spola. Krenulo ga je i u financijskom smislu. Čak je i dobio emisiju na BBC-u gdje je pričao o sebi.

- Uđeš tamo i ljudi se zagriju za tebe ili ne. Budi kakav jesi, nemoj glumatati. Gledatelji to kad-tad shvate. Bilo mi je to sjajno iskustvo, ali ipak, ljudi zaboravljaju da sam ja sportaš i da je to moj život - poručio je Soko.

Vratio se košarci, ali otvorila su mu se vrata mnogih mogućnosti. Postao je zaštitno lice Everlasta i model. Ponude su kapljale na sve strane.

- Jako sam zahvalan na svemu ovome. Ovo je privilegija što mi se događa u životu nakon emisije.

Kada je počeo igrati košarku s 14 godina, želja mu je bila zaigrati u NBA ligi. I bio je jako blizu. Otišao je igrati za sveučilište u SAD-u i otvorile su mu se brojne mogućnosti. Putovao je po zemlji, upoznao mnoge ljude i prijavio se na NBA Draft 2014. godine, ali nije izabran.

Igrao je u Francuskoj, Grčkoj i Italiji pa se skrasio u Španjolskoj u Murciji. Bio je izabran u najbolju petorku Lige prvaka. Samo godinu dana nakon toga, ušao je u Love island i život mu se promijenio. Financijski, ali i u drugim aspektima. Bilo je pitanje ima li košarka uopće smisla. Htio je odustati, posvetiti se drugom pozivu. Broj pratitelja na Instagramu je rastao i rastao pa je postao influencer, mnogi su ga htjeli ugostiti u emisijama. Postao je slavna osoba. Ono što je uvijek htio, ali to mu nije donijela košarka. Danas je težak deset milijuna dolara.

- Očito je to sport koji nikada nije imao toliko publiciteta u Engleskoj kao drugi sportovi. Međutim, momčad Velike Britanije uvijek je bila vrlo tvrdoglava, uvijek smo bili autsajderi u mnogim situacijama, a pobijedili smo Francusku i Njemačku.

Nije samo on profitirao ulaskom u show, nego i košarka. Svidio se gledateljima, a neki od njih su počeli pohoditi i košarkaške utakmice zbog njega.

- Apsolutna je privilegija moći reći: ‘OK, ti si jedno od imena koje je pomoglo da sport napreduje u ovoj zemlji’. Ne mogu to shvatiti drugačije - kazao je Soko.

Prije godinu dana skrasio se u Japanu gdje je igrao za Shiga Lakestars za koji je prosječno zabijao 20 koševa uz devet asistencija. Iste sezone prešao je u Nagoyu. Tamo je bio na prosjeku od 13 koševa i sedam asistencija dok nije prešao u Nagoyu. Prije toga igrao je za London Lionse, Le Mans, grčku Trikallu, francuski Boulazac i već spomenutu Murciju, gdje je ostavio najveći trag.

Sada će prijetiti Hrvatskoj, kao jedan od najboljih igrača Velike Britanije.

