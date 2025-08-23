Zvijezda Newcastlea: 'Jude Bellingham je najbolji veznjak na svijetu. Bit će Zlatna lopta'

Bruno Guimarães (27) jedan je od najboljih veznih igrača u Premier ligi posljednjih sezona. Brazilac igra sjajno u Newcastleu, a sada je otkrio koga smatra najboljim veznim igračem na svijetu.

- Jude Bellingham je najbolji veznjak na svijetu. On je kompletan, on je čudovište. Fizički je jak, zabija puno golova, brani se... Igrao sam protiv Pedrija i Vitinhe, ali Bellingham je veznjak protiv kojeg mi je bilo najteže braniti se - rekao je Guimarães o zvijezdi Reala i dodao:

- Jednog dana će osvojiti Zlatnu loptu. Ima toliko potencijala i jako je mlad. Uvijek je korak ispred.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Brazilski veznjak stigao je u Newcastle 2022. iz Lyona, a dosad je za "svrake" odigrao 155 utakmica i zabio 22 gola, uz 24 asistencije.