Zvijezda Reala podijelila Otok: 'Bellingham mora biti starter'

Jude Bellingham (22) tek se vratio u punom sjaju na nogometne terene nakon operacije ramena, ali počeli su novi problemi, ovog puta s reprezentacijom Engleske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:22 Hrvati i Škoti: Je*ena Engleska | Video: Ante Buškulić/24sata

Naime, dvoboj protiv Srbije započeo je s klupe, a kada je ušao u igru u 65. minuti, dio stadiona mu je zviždao. Thomas Tuchel otkrio je nakon dvoboja da je konkurencija u veznom redu vrlo moćna.

- Trenutno se Rogers i Bellingham natječu za isto mjesto i ostaju prijatelji. Jako se poštuju. Morgan je zaslužio ostati u početnoj postavi jer je imao tri fantastična nastupa, a drugo, nismo znali što će se dogoditi ako naš plan s visokim presingom bude ispravan - rekao je Tuchel za BBC Radio 5 Live nakon utakmice i dodao:

- Bilo bi nepravedno prema Judeu pokušati sve razumjeti, jer smo promijenili naš način pritiska na posljednja dva okupljanja.

Za poziciju "desetke" u Engleskoj bori se čak pet igrača; Bellingham, Rogers, Foden, Gibbs-White te ozlijeđeni Palmer. Tuchel je priznao da vjerojatno neće moći voditi sve njih na Svjetsko prvenstvo.

- Za sada, ako zadržimo strukturu, Phil Foden, Jude Bellingham i Harry Kane ne mogu igrati zajedno. Mnogo je igrača (na toj poziciji) i postoji mogućnost da nećemo sve (na Svjetsko prvenstvo) povesti.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Čak su i navijači "tri lava" prije utakmice sa Srbijom izvjesili transparent s natpisom: "Jude Bellingham ne bi trebao biti starter za Englesku", a na sličnom tragu je i Daily Mail koji piše da zvijezda Reala nema status nedodirljivog u reprezentaciji.

Ipak, bivši reprezentativac europskog viceprvaka, Teddy Sheringham, stao je u obranu Bellinghama.

- On je važan igrač za Englesku. Što prije ponovno bude starter u reprezentaciji, to bolje. Za osvajanje međunarodnih natjecanja potrebni su vam igrači poput Bellinghama.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Ove je sezone za Real Madrid Bellingham odigrao 11 utakmica i zabio tri gola, uz jednu asistenciju. Prema Transfermarktu vrijedi 180 milijuna eura.