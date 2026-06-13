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Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'
Mladi napadač madridskog Reala, Endrick (19), proljeće je proveo na posudbi u Lyonu sa suprugom Gabriely. | Foto: Instagram/
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Mladi napadač madridskog Reala, Endrick (19), proljeće je proveo na posudbi u Lyonu sa suprugom Gabriely. | Foto: Instagram/
Komentari 78

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