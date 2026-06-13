Zvijezdi Brazila žena kontrolira sve: 'Samo jednom i gubiš me'

Endrick (19) briljirao je na posudbi u Lyonu, a stalno stalno privlači pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora, a draga ga je sad upozorila i zbog, možemo pretpostaviti, neprimjerenog ponašanja...
Mladi napadač madridskog Reala, Endrick (19), proljeće je proveo na posudbi u Lyonu sa suprugom Gabriely.
| Foto: Instagram/
Mladi napadač madridskog Reala, Endrick (19), proljeće je proveo na posudbi u Lyonu sa suprugom Gabriely. |
Foto: Instagram/
Mladi napadač madridskog Reala, Endrick (19), proljeće je proveo na posudbi u Lyonu sa suprugom Gabriely.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Brazilac je u ljeto 2024. stigao u Real Madrid u velikom transferu "teškom" skoro 50 milijuna eura. S njime je iz Brazila u Španjolsku preselila i tada djevojka, a sada već i supruga Gabriely Miranda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Naime, Endrick je uoči 19. rođendana izveo pred oltar pet godina stariju influencericu.
| Foto: Instagram
Par je u vezi oko tri godine nakon što su bili prijatelji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč velikim očekivanjima, Endrick nije imao zapaženu ulogu u prvoj sezoni u Madridu. Zabio je sedam golova iz 37 nastupa.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram/
S druge strane, na posudbi u Lyonu igra sjajno. U 19 utakmica ima osam golova i sedam asistencija. Jedan je od najboljih i najatraktivnijih igrača u Francuskoj.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Iako je njihova razlika u godinama izazivala mnoge reakcije, par je ostao nezavisan i odan jedno drugom. Gabriely je često postavljala slike na Instagramu u kojima nosi bijeli dres Real Madrida ili Lyona, pokazujući ponos i podršku.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram/
Par je tijekom jednog intervjua za popularnu brazilsku TV emisiju otkrio pojedinosti njihovog "ljubavnog ugovora".
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Prema tom ugovoru, Endrick i Gabriely ne smiju biti u intimnom kontaktu s bivšim partnerima ili pripadnicima suprotnog spola.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Ugovor, za koji se navodi da je ideja potekla od Gabriely, osmišljen je kao "dobrovoljna emocionalna veza" temeljena na "poštovanju, razumijevanju i privrženosti". Ipak, klauzule koje sadrži daleko su od uobičajenih. Jedno od najvažnijih pravila jest obveza da jedno drugome moraju reći "volim te" u apsolutno svim situacijama, bez iznimke.
| Foto: Instagram/
Ugovor također strogo zabranjuje bilo kakav oblik ovisnosti i "drastične promjene u ponašanju". Par se obvezao da se neće svađati na javnim mjestima te da ne smiju imati nikakve romantične ili intimne odnose s drugim osobama, uključujući i bivše partnere.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Tu su i klauzule o ponašanju. Gabriely i Endrick tako ne smiju izaći u društvu ili otići spavati ako su u svađi.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram
Ako Endrick ili Gabriely prekrše stavke ugovora, na kraju mjeseca moraju platiti kaznu - odnosno drugoj osobi kupiti poklon po želji.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Pravila nisu ograničena samo na ponašanje u stvarnom životu, već se protežu i na digitalnu komunikaciju. Prema pisanju španjolskih medija, ugovor sadrži i popis zabranjenih riječi i fraza koje par ne smije koristiti u međusobnim porukama. Na crnoj listi našle su se riječi i izrazi poput "hm", "okej", "ahem".
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram
A čini se kako je mladi Endrick u lipnju 2026. prekoračio liniju.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Podsjetimo, Endrick i Gabriely u travnju su objavili kako čekaju prvo dijete.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Ali nogometaševa supruga sad je objavila prijeteću poruku na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
U poruci stoji snažno upozorenje.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
"Samo jednom ćeš me poniziti kao majku. Nakon toga gubiš pristup mom djetetu, novostima i našoj prisutnosti u vašim životima."
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Objava je u kratkom roku postala viralna, prikupivši gotovo milijun pregleda i tisuće komentara, no reakcije su bile daleko od podrške.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Mnogi korisnici istaknuli su kako je ovakav scenarij bio "predvidljiv", kritizirajući mladog nogometaša, koji ima tek 19 godina, što se oženio tako rano i to za nekoliko godina stariju partnericu.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Komentari poput "rekli smo mu", "naučit će na teži način" i "izbjegavaj žene kao mladi nogometaš" preplavili su raspravu
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Brojni su se osvrnuli na potencijalne financijske posljedice mogućeg razvoda i utjecaj drame na njegovu karijeru koja je tek na početku.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Čini se da zajednica nogometnih fanova ima malo suosjećanja, a više prevladava stav da je mladi igrač sam kriv za situaciju u kojoj se našao.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Cijela situacija dobiva na težini zbog činjenice da je Endrick jedan od najtalentiranijih mladih igrača svijeta, od kojeg se u Real Madridu očekuju velike stvari.
Navijači strahuju da bi ga osobni problemi i bračna drama mogli omesti u ključnom razdoblju prilagodbe na europski nogomet i pritisak igranja za "kraljevski klub"