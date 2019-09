Zvijezdi NFL-a poginula je cura pred očima: Tek postala majka

Petara Cordero, djevojka igrača američkog nogometa Chrisa Smitha (27), istaknutog člana momčadi NFL-a Cleveland Brownsa, poginula je u srijedu u prometnoj nesreći u blizini Clevelanda.

Par je imao problema s gumom vozeći se na autocesti te se izvrtio udarivši na koncu u zaštitnu ogradu između dva traka. Cordero je izašla iz auta bez ozbiljnijih ozljeda, no tad ju je udarilo drugo nadolazeće vozilo i usmrtilo je.

Policija i bolničari brzo su došli na mjesto nesreće, ali nisu mogli spasiti Petaru koja je samo prije samo nekoliko tjedana rodila kćer Haven Harris.

"Ova mala djevojčica ispunila mi je srce tolikom radošću i ljubavlju! Tako sam zahvalna što me Bog odabrao da joj budem mamica! Uzbuđena sam zbog životnog putovanja s tobom, Haven Harris Smith", objavila je na Instagramu Petara nakon rođenja kćeri.

Smith je vozio auto u trenutku nesreće, a policija tvrdi kako nije postojao nikakav faktor koji bi ga onemogućio u upravljanju vozilom.

Vlasnici Cleveland Bronwsa Dee i Jimmy Haslam izrazili su sućut svom igraču i obitelji.

"Riječi ne mogu opisati žal koju osjećamo za Chrisa nakon gubitka njegove djevojke Petare. Cijeli naš klub tuguje s njim, njegovom i Petarinom obitelji. Učinit ćemo sve što možemo da im pružimo podršku, utjehu i pomoć u ovom najtežem razdoblju", priopćili su.

“Words cannot describe the sorrow we feel for Chris following the loss of his girlfriend, Petara.”



Browns mourn loss of Petara Cordero, girlfriend of Browns DE Chris Smith: https://t.co/LN7r4SuvgM pic.twitter.com/AxGIG3ZIbb