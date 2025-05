Zvijezdi Reala prijeti zatvor zbog snimke spolnog odnosa

Općinski sud u San Bartolomé de Tirajana u srijedu je donio rješenje kojim završava istragu i pokreće kazneni postupak protiv četvorice nogometaša osumnjičenih za snimanje i distribuciju seksualno eksplicitnih videa bez pristanka, a koji prikazuju maloljetnu djevojku i još jednu mladu ženu. Među onima koji će morati pred sud nalazi se i stoper Reala Raul Asencio (22), prenosi španjolski Sport.

Podsjetimo, Asencio je, zajedno s još trojicom mladih igrača Reala, u jesen 2023. bio uhićen nakon prijave majke 16-godišnje djevojke. U prijavi je navedeno da je jedan od mladića snimio eksplicitni video njezine kćeri i podijelio ga. Asencio se tereti za dijeljenje videozapisa seksualnog odnosa u kojem je sudjelovala i maloljetna osoba koja, navodno, nije pristala na snimanje.

Foto: BORJA SUAREZ/REUTERS

Španjolski sud prethodno je odbio Asencijevu žalbu na prekid istrage, utvrdivši da postoje "razumni pokazatelji" kaznenog djela, što je sada potvrdila i istraga. Ako ga sud proglasi krivim, može dobiti kaznu zatvora do pet godina. Dužina kazne ovisit će o tome je li snimao videozapis, dijelio ga ili oboje, kao i o tome je li snimanje bilo bez pristanka. Od izbijanja skandala, navijači na brojnim stadionima vrijeđaju Asencija, a zabilježene su i prijetnje smrću.

– Vrlo sam smiren po tom pitanju i živim dan po dan. Primijetio sam taj pritisak na stadionima, ali ja sam osoba koja to voli, koja je motivirana osjećajem tog pritiska. Mislim da sam naviknut na taj osjećaj još od malena u Madridu. To me još više motivira – kazao je.

Real Madrid potvrdio je da su igrači dali iskaze u vezi s dijeljenjem privatnog videozapisa putem WhatsAppa.