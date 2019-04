Zvjezdana rasprodaja u Realu: Zaradit će 500 milijuna eura!

Nešto se mora mijenjati. Jasno je to nakon loše sezone madridskog Reala. Cristiano Ronaldo previše im nedostaje, momčad je puna velikih, ali polako dotrajalih zvijezda i godina će se završiti bez osvojenog trofeja.

AS piše kako se sprema velika rasprodaja na Santiago Bernabeuu, a na igračima koji će biti stavljeni na listu za transfere (ili zato što sami žele otići ili je Zidane procijenio da mu ne trebaju) Real može zaraditi i 455 milijuna eura. I to ako ih bude prodavao po vrijednostima izraženim na Transfermarktu. Neki bi sigurno išli debelo preko te cijene, a to znači da bi zarada premašila pola milijarde eura.

Najviše bi mogli dobiti prodajom Varanea, Kroosa i Jamesa. Prva dvojica prema Transfermarktu vrijede po 80 milijuna eura, a James je procijenjen na 65 milijuna. Prodajom njih trojice ukupno bi se u klupsku blagajnu slilo 225 milijuna eura. Međutim, iako se danima piše kako Varane želi otići, Real će pokušati napraviti sve da zadrži francuskog braniča, spremni su mu povećati i plaću, a sigurno ga neće pustiti za manje od 100 tisuća eura.

James je na posudbi u Bayernu, a ako ga Kovač odluči ostaviti i iduće sezone, koštat će ga to 42 milijuna eura prema ugovoru o posudbu. Kroos je godinama bio nositelj Realove igre uz Luku Modrića, ali on se ove sezone uklopio u veliki sivilo momčadi. Prodajom Balea i Isca bi kraljevi pak mogli zaraditi sigurno više 130 milijuna. Transfermarkt Velšanina procjenjuje na 70 milijuna, a Španjolca 60 milijuna, ali teško da će Balea pustiti ispod 100 milijuna.

Mateo Kovačić je jedan od igrača koji bi mogli otići. Kova nije ostavio veći trag tijekom posudbe u Chelseaju, a iako vrijedi 35 milijuna eura, Real će pokušati zaraditi 50 milijuna eura. Nejasna je i Marcelova sudbina. Prije Zidaneovog povratka je želio otići iz kluba, a ako se neki klub zagrijao za njega, kraljevima će morati platiti barem 70 milijuna.

Nešto bi se moglo sigurno zaraditi i prodajom Mariana te Valleja...

Glavnu riječ bi ovoga ljeta trebao imati Zinedine Zidane, morat će presjeći i priznati sam sebi da su određeni igrači došli do svog kraja u Realu. On će odlučiti s kime želi ući u novu sezonu. Jasno je tko je najizgledniji za prodaju, a s oko 500 milijuna eura, dobit će i više nego dovoljno za sastavljanje nove zvjezdane momčadi.