Zvone Boban: 'Ponosan sam na Dinamovo proljeće u Europi...'

Kada zamišljamo nekoga tko zna sve o nogometu zasigurno nam kroz misli barem jednom prođe ime Zvonimira Bobana, legendarnog kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, a danas glavnog savjetnika Švicarca Giannija Infantina u Fifi. Bobanovi poslovi su, nakon blistavih igračkih dana, uglavnom vezani uz administraciju, a upravo je iz tog razloga otputovao u Sarajevo kako bi posjetio tamošnji nogometni savez. Okružila ga je svita novinara, a dao je zanimljiv intervju za sportsport.ba.

- Administracije mi je preko glave. Naravno da bih više volio pričati o terenu, kao neko tko je tamo proveo dosta vremena. Ja sam čovjek sa terena i meni su te priče zanimljivije... Recimo, mnogi će se zapitati kako je moguće da su u jednoj ekipi zajedno mogli igrati Pirlo, Seedorf i Kaka. Pa, mogli su jer su imali balans u liku i djelu Gennara Gattusa. Ovako kada se pogleda iz te perspektive djeluje nestvarno, ali je on bio ta karika koja je njih održavala, a onda poslije Gattusa imaš Nestu i Maldinija. Njih dvojica nisu po jedan igrač, već po jedan i po i onda ti u dvojici igrača imaš zapravo tri. To su sve stvari koje treba uzimati u obzir - podijelio je Zvone svoju misao.

'Ponosan sam na Dinamove rezultate u Europi'

Zvonimir Boban godinama je nosio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a kruna svega bila je bronca na SP-u u Francuskoj '98. godine. Teško su mu pala ratna zbivanja u Hrvatskoj koja su ga oblikovala kao čovjeka.

- Morali su me oblikovati. Što da kažem, nerado se vraćam na te stvari i ne želim puno o njima pričati. Istina je da sam sazrio preko noći u takvom konfliktu, a to onda čovjeka natjera da se poslije preispituje. Taj jedan detalj ubrzao je neke stvari kod mene, neke druge stvari je polomio. Danas nastojim živjeti normalan život, nastojati biti na usluzi kome god mogu. Grešaka je u životu bilo i to je tako - kaže Boban iskreno.

Osvrnuo se Boban i na uspjehe Dinama koji je napokon izborio proljeće u Europi, ali i Crvene zvezde koja je konačno uspjela ući u grupnu fazu Lige prvaka.

- Kao neko tko je dijete Dinama i čovjek koji je dvije godine proveo u internatu ispod zapadne tribine, što drugo mogu osjećati. Napokon će ekipa prezimiti u Europi, skinuli smo prokletstvo i osjećam ponos svakako, a što se Zvezde tiče, nisam gledao utakmice kvalifikacija, samo sam pogledao onu utakmicu protiv Liverpoola i to veliko iznenađenje. Znate, svašta se događalo, ja sam vrlo ponosan čovjek, ja najviše volim svoju domovinu Hrvatsku, ali ipak svi mi pripadao jednom zajedničkom jezičkom aparatu. Zato mi je uvijek drago kad netko s ovih prostora u Europi napravi nešto veliko - kaže drugi čovjek Fife.

'Real Madrid i Milan su najveći klubovi na svijetu'

Dinamo igra najbolji nogomet u zadnjih nekoliko godina, ali njegovom drugom najdražem klubu, Milanu, ide jako loše.

- Prošao je klub kroz jedan turbulentan period, ali ja vjerujem da će se ubrzo vratiti na veliku scenu. To uvjerenje zasnivam na činjenici da su tu sada Leonardo i Kaka. Milan je pored Real Madrida najveći klub na svijetu - kazao je Boban.

Zvonimir Boban smatra da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine u potpunosti pogodio s angažmanom Roberta Prosinečkog na klupi reprezentacije.

- Ovo što danas imate s Robijem u reprezentaciji zapravo oslikava njegovu osobnost, njegov stav i njegovo magično doživljavanje nogometa. Predsjednik je pogodio s Prosinečkim. Uspjeh koji je napravljen u Ligi nacija trebao bi pomoći Bosni da sa sebe skine stigmu 'male reprezentacije'. Reprezentacija BiH doživjela je svojevrsnu transformaciju i nije lako na početku, ima tu grešaka u igri, ali mislim da je stvoren jedan sjajan duh i da će to u budućnosti donijeti s Robijem dobitak, da ćete svi biti s njim sretni - uvjeren je nekadašnji suigrač Prosinečkog.

Bobanovi administrativni potezi

- Fifa će nastojati zaštiti duh nogometne igre. VAR to nije, ali VAR je izum tehnologije koji doprinosi donošenju pravilnih odluka. Nije se više moglo podnijeti da svi na stadionu vide nešto, a sudac ne vidi. Pazite, mi sada živimo jedno vrijeme koje je apsolutno drugačije od prošlog. Nema više sportskog pregleda nedjeljom navečer, već vam je svake sekunde sve dostupno. Preko društvenih mreža sve se može vidjeti i nedopustivo je da se tehnologija ne upliće u nogomet, ako je već svugdje upletena, u svaku životnu poru. Neka pravila ćemo promijeniti, ali ne može se dirati u esenciju nogometa. Naprimjer, tražit ćemo da svi na klupi za rezerve mogu dobiti žuti karton, a također i da sudac može izbaciti igrača s bilo kojeg dijela terena ako on pri izlasku uzima vrijeme i vucara se - oštar je Boban koji se zalaže za pravdu u nogometu.

Puno se priča o infrastrukturi u nogometu, posebno u Hrvatskoj.

- Fifa ne gradi stadione, ona pomaže. Pruža pomoć Savezima i to svim Savezima. Prije je Fifa ulagala 360 milijuna dolara, sada ulažemo milijardu i 700 milijuna. Za taj novac je potrebno raditi, pripremati dokumentaciju. Kada želite napraviti neki stadion morate imati arhitekta. To košta. Naravno to nije novac od Fife, to je novac od nogometa i treba ga tamo vratiti, a što se tiče toga gdje odlazi novac, kontrola je velika, ali ponavljam mora se napraviti dokumentacija da bi se opravdalo gdje odlazi novac. Mi ne možemo nikome zabraniti da bude kriminalac, ali sve će biti u tom slučaju dokumentirano. Ništa se ne može sakriti i lako će se pokazati ako je netko kriminalac. Moram istaći da je u kandidaturi za SP 2026. u Americi, Kanadi i Meksiku domaćinstvo dodijeljeno na osnovu prvi put napravljenih studija o najboljim ponudama. Nije bilo nikakvog političkog utjecaja - završava Zvonimir Boban.