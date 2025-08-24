S obzirom na stabilizaciju Bitcoina, donosimo stručno analizirane četiri altkriptovalute za koje se očekuje rast u 2025. Također istražujemo buduće izglede za Solanu, Ripple i druge
5 Altcoina za koje se očekuje rast od 200% do statusa milijunaša - Uključujući BTC
Do kolovoza 2025. interes za neke altkriptovalute raste na tržištu kriptovaluta zahvaljujući stabilnim performansama Bitcoina (BTC).
Kako tržišni udio Bitcoina nastavlja padati, stručnjaci predviđaju bull market predvođen altkriptovalutama.
Velike tvrtke poput Coinbasea i Pantera Capitala ukazuju na sve veću aktivnost na altcoin tržištu od rujna, pripisujući to većoj likvidnosti i tehnološkim naprecima.
Značajna altkriptovaluta za koju se očekuje rast
Solana (SOL) je blockchain koji nudi brzu obradu transakcija i niske naknade, a široko se koristi u području DeFi-a (decentraliziranih financija) i NFT-ova (nezamjenjivih tokena). U 2025. kontinuirana ažuriranja mreže dovela su do naglog porasta obujma transakcija.
Izvještaj CoinDCX-a navodi Solanu kao jedno od obećavajućih ulaganja, ističući da se RSI (Relative Strength Index) kreće u neutralnom rasponu, što ukazuje na stabilnu fazu cijene. Neki sudionici tržišta vjeruju da bi sljedeći uzlazni trend mogao donijeti rast od 200% do 400%.
Ripple (XRP) je osnovna kriptovaluta Ripple mreže, koja se specijalizira za međunarodne doznake, a regulatorni razvoj ključan je čimbenik koji utječe na cijenu. Prema podacima Bankratea, kriptovaluta je ocijenjena kao ulaganje s visokim potencijalom rasta u 2025.
Neki analitičari uočavaju bikovske signale na tjednom grafikonu, a dio predviđa da bi XRP mogao dosegnuti 8 dolara ili više. Rastuća globalna potražnja za plaćanjima i promjene u financijskom okruženju mogli bi oblikovati buduće trendove cijene.
Vodeće altkriptovalute odabrane zbog praktičnosti i budućeg potencijala
Cardano (ADA) je blockchain razvijen s naglaskom na održivost i znanstveni pristup. Posebno je značajan po širokom prihvaćanju, osobito u zemljama u razvoju poput Afrike. U izvješću Nasdaqa, Cardano je izdvojen kao kriptovaluta od koje se očekuje visoka stopa rasta u 2025.
Članak Nasscoma također ga je naveo kao jedan od altcoina koji će potaknuti sljedeći bull market, a nadogradnja pametnih ugovora privlači veliku pažnju. Procjene govore da ADA cilja na cijenu iznad 6 USD (oko 888 jena), dok će ekološki pristup i širenje partnerstava dodatno poduprijeti dugoročni rast.
Chainlink (LINK), „oracle“ mreža koja sigurno povezuje podatke izvan blockchaina s onima unutar njega, ključni je stup DeFi ekosustava. Nasscom predviđa da će biti jedna od vodećih kriptovaluta bull marketa 2025., uz Ethereum i Solanu.
U tom kontekstu, novi projekti koji nastoje značajno unaprijediti funkcionalnost postojećih ključnih imovina također privlače pažnju.
Bitcoin Hyper: Zvijezda u usponu u evoluciji Bitcoina
Izvrstan primjer je Bitcoin Hyper (HYPER), razvijen kao layer 2 rješenje skaliranja za Bitcoin.
Ovaj projekt jedinstven je jer nastoji riješiti probleme poput sporih transakcija i visokih naknada s kojima se suočava Bitcoin, integriranjem Solana Virtual Machinea (SVM).
U trenutku pisanja, pretprodaja je već prikupila više od 10 milijuna USD, izazivajući velika očekivanja na tržištu. Zabilježen je interes i nekih velikih investitora, što potvrđuje visoku razinu interesa.
Vizija Bitcoin Hypera je razviti Bitcoin iz puke „pohrane vrijednosti“ u aktivnu imovinu koja se može koristiti u DeFi-u, NFT-ovima, gamingu i drugim sektorima.
Visoki prinosi na staking, ponuđeni sudionicima pretprodaje, također su bili ključan faktor rane podrške. Kupnja je jednostavna – dovoljno je povezati svoj novčanik putem službene stranice.
Nadalje, brojni analitičari daju cjenovne prognoze, što je znak da ova kriptovaluta dobiva ozbiljnu pažnju.
U sklopu većeg trenda širenja Bitcoin ekosustava, inovativni pristupi poput Bitcoin Hypera privlače pozornost mnogih ulagača jer se očekuje da će otvoriti nove mogućnosti na budućem tržištu kriptovaluta.
