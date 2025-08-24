5 Altcoina za koje se očekuje rast od 200% do statusa milijunaša - Uključujući BTC

Do kolovoza 2025. interes za neke altkripto­valute raste na tržištu kriptovaluta zahvaljujući stabilnim performansama Bitcoina (BTC).

Kako tržišni udio Bitcoina nastavlja padati, stručnjaci predviđaju bull market predvođen altkripto­valutama.

Velike tvrtke poput Coinbasea i Pantera Capitala ukazuju na sve veću aktivnost na altcoin tržištu od rujna, pripisujući to većoj likvidnosti i tehnološkim naprecima.

Značajna altkripto­valuta za koju se očekuje rast

Solana (SOL) je blockchain koji nudi brzu obradu transakcija i niske naknade, a široko se koristi u području DeFi-a (decentraliziranih financija) i NFT-ova (nezamjenjivih tokena). U 2025. kontinuirana ažuriranja mreže dovela su do naglog porasta obujma transakcija.

Izvještaj CoinDCX-a navodi Solanu kao jedno od obećavajućih ulaganja, ističući da se RSI (Relative Strength Index) kreće u neutralnom rasponu, što ukazuje na stabilnu fazu cijene. Neki sudionici tržišta vjeruju da bi sljedeći uzlazni trend mogao donijeti rast od 200% do 400%.

Ripple (XRP) je osnovna kriptovaluta Ripple mreže, koja se specijalizira za međunarodne doznake, a regulatorni razvoj ključan je čimbenik koji utječe na cijenu. Prema podacima Bankratea, kriptovaluta je ocijenjena kao ulaganje s visokim potencijalom rasta u 2025.

Neki analitičari uočavaju bikovske signale na tjednom grafikonu, a dio predviđa da bi XRP mogao dosegnuti 8 dolara ili više. Rastuća globalna potražnja za plaćanjima i promjene u financijskom okruženju mogli bi oblikovati buduće trendove cijene.

Vodeće altkripto­valute odabrane zbog praktičnosti i budućeg potencijala

Cardano (ADA) je blockchain razvijen s naglaskom na održivost i znanstveni pristup. Posebno je značajan po širokom prihvaćanju, osobito u zemljama u razvoju poput Afrike. U izvješću Nasdaqa, Cardano je izdvojen kao kriptovaluta od koje se očekuje visoka stopa rasta u 2025.

Članak Nasscoma također ga je naveo kao jedan od altcoina koji će potaknuti sljedeći bull market, a nadogradnja pametnih ugovora privlači veliku pažnju. Procjene govore da ADA cilja na cijenu iznad 6 USD (oko 888 jena), dok će ekološki pristup i širenje partnerstava dodatno poduprijeti dugoročni rast.

Chainlink (LINK), „oracle“ mreža koja sigurno povezuje podatke izvan blockchaina s onima unutar njega, ključni je stup DeFi ekosustava. Nasscom predviđa da će biti jedna od vodećih kriptovaluta bull marketa 2025., uz Ethereum i Solanu.

U tom kontekstu, novi projekti koji nastoje značajno unaprijediti funkcionalnost postojećih ključnih imovina također privlače pažnju.

Bitcoin Hyper: Zvijezda u usponu u evoluciji Bitcoina

Izvrstan primjer je Bitcoin Hyper (HYPER), razvijen kao layer 2 rješenje skaliranja za Bitcoin.

Ovaj projekt jedinstven je jer nastoji riješiti probleme poput sporih transakcija i visokih naknada s kojima se suočava Bitcoin, integriranjem Solana Virtual Machinea (SVM).

U trenutku pisanja, pretprodaja je već prikupila više od 10 milijuna USD, izazivajući velika očekivanja na tržištu. Zabilježen je interes i nekih velikih investitora, što potvrđuje visoku razinu interesa.

Vizija Bitcoin Hypera je razviti Bitcoin iz puke „pohrane vrijednosti“ u aktivnu imovinu koja se može koristiti u DeFi-u, NFT-ovima, gamingu i drugim sektorima.

Visoki prinosi na staking, ponuđeni sudionicima pretprodaje, također su bili ključan faktor rane podrške. Kupnja je jednostavna – dovoljno je povezati svoj novčanik putem službene stranice.

Nadalje, brojni analitičari daju cjenovne prognoze, što je znak da ova kriptovaluta dobiva ozbiljnu pažnju.

U sklopu većeg trenda širenja Bitcoin ekosustava, inovativni pristupi poput Bitcoin Hypera privlače pozornost mnogih ulagača jer se očekuje da će otvoriti nove mogućnosti na budućem tržištu kriptovaluta.

Posjetite Bitcoin Hyper