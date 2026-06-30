A1 Hrvatska početkom srpnja u potpunosti gasi 3G mrežu

A1 Hrvatska gasi svoju 3G mrežu 6. srpnja 2026. na području grada Zagreba, čime završava postupno gašenje 3G tehnologije na razini cijele Hrvatske, priopćili su u utorak iz te kompanije. U priopćenju se navodi kako će gašenje 3G mreže, započeto u veljači 2025., omogućiti korisnicima prelazak na tehnološki naprednije i energetski učinkovitije 4G i 5G tehnologije, koje omogućuju veće brzine, kvalitetu i stabilnost pri prijenosu podataka.

Ističe se i da će korisnici koji imaju uređaje s mogućnošću pristupa 2G i 3G mreži nakon gašenja 3G mreže moći koristiti svoje usluge putem 2G mreže, koja omogućava neometano korištenje govornih i SMS usluga te korištenje podatkovnog prometa sukladno mogućnostima 2G tehnologije. Korisnici postpaid tarifa nastavljaju i dalje neometano koristiti podatkovni promet, uz uvjet da imaju uključenu VoLTE opciju, pa A1 moli korisnike da provjere postavke svog uređaja.

Korisnici koji koriste uređaje koji istovremeno imaju mogućnost pristupa na 2G i 3G mrežu i nakon gašenja 3G mreže moći će i dalje koristiti svoje usluge putem 2G mreže, koja omogućava neometano korištenje govornih i SMS usluga, a korištenje internet usluge ovisit će o mogućnostima tehnologije 2G mreže. U priopćenju se napominje da korisnici koji imaju uređaje koji imaju mogućnost pristupa isključivo na 3G mrežu, a na vrijeme ne nabave uređaje koji imaju mogućnost pristupa na 4G ili 5G mrežu, nakon gašenja 3G mreže neće moći koristiti internet uslugu.

Svi korisnici čiji uređaji podržavaju korištenje 4G i 5G mreže, ali koriste stariju SIM karticu, mogu je besplatno zamijeniti na prodajnim mjestima A1 Hrvatska. Isto tako, svi korisnici starijih SIM kartica obaviješteni su SMS porukom ili pismom o gašenju 3G mreže i potrebi zamjene postojeće kartice.

Vladimir Skender iz A1 Hrvatska poručio je da kompanija završetkom gašenja 3G mreže u Zagrebu privodi kraju važan tehnološki iskorak na razini cijele Hrvatske.

- Oslobađanjem frekvencijskog spektra i njegovim usmjeravanjem prema naprednijim 4G i 5G tehnologijama korisnicima omogućujemo bolju kvalitetu usluge, veće brzine i stabilnije korisničko iskustvo. Istodobno nastavljamo modernizirati mrežu na održiviji i energetski učinkovitiji način, u skladu s našim ciljem da do 2030. godine postignemo nultu neto emisiju - naglasio je Skender.