A1 je na više od 240 lokacija na Jadranu instalirao dodatnu radijsku opremu i omogućio dodatne kapacitete na vlastitoj mreži kako bi poboljšali kvalitetu i korisničko iskustvo na najopterećenijim lokacijama uoči špice turističke sezone. Kako navode, omogućili su maksimalni 4G kapacitet iskorištavanjem kompletnog dostupnog spektra (800/1800/2100/2600 MHz) čime su osigurani gigabitni kapaciteti.

Ovo ljeto očekuje se više od 1400 terabajta dnevnog prometa na jadranskoj obali što je 50% više u odnosu na lani. Direktor planiranja i razvoja radijske pristupne mreže Zoran Arambašić potvrdio je da je A1 Hrvatska osigurala maksimalni kapacitet na najopterećenijim lokacijama na Jadranu: „Osim korisnika roaming usluga, odnosno stranih turista, prednosti nadogradnje mreže osjetit će domaći korisnici i to ne samo u sezoni već tijekom cijele godine. Nastavak je to implementacije 5G funkcionalnosti, korištenjem agregacije više frekvencijskih nositelja uz tehniku višestrukog odašiljanja i višestrukog prijema (multiple MIMO) čime se maksimalno iskorištava sav dostupni spektar. Prosječne brzine pristupa internetu značajno su povećane svim postojećim mobilnim korisnicima primjenom novih radiotehnologija. U teoriji to znači ostvarivanje maksimalne brzine veće od 1 Gbps, ovisno o broju istovremenih korisnika i njihovoj udaljenosti od bazne stanice“.

Najnovijom nadogradnjom na 4G Advanced Pro mrežu obuhvatili su turistička mjesta poput: Opatije, Crikvenice, Selca, Dramlja, Malog Lošinja, Krka, Paga, Novog Vinodolskog, Medulina, Biograda na Moru, Omišlja, Murtera, Lumbarde, Petrčana i drugih.

Poseban fokus su stavili na trajektna pristaništa pa je tako poboljšano i pokrivanje i kapaciteti od Mišnjaka na Rabu, Preka na Ugljanu do Supetra i Bola na Braču, Starog Grada na Hvaru, Orebića i Korčule. Na najopterećenijim lokacijama na kontinentalnom dijelu Hrvatske već je osiguran maksimalni kapacitet. Također, kompanija primjenjuje umjetnu inteligenciju u planiranju i proširenju mrežnih kapaciteta. Napredne metode strojnog učenja, prediktivne analize i nove tehnologije omogućavaju da se mreža automatizirano prilagođava i optimizira za kapacitet i pokrivanje. Modernizaciju i prilagodbu kompletne mobilne mreže odradili su stručnjaci A1 Hrvatske u sklopu priprema za uvođenje pravog 5G-a na frekvencijama 700 MHz i 3,5 GHz.