AI mijenja poslovanje: 'Više nije pitanje treba li ga imati, nego kako ga pametno koristiti'

Umjetna inteligencija (AI) mijenja logiku upravljanja, a prosudbe postaju najvažnija vrijednost u tvrtkama kako bi se od AI-ja dobile stvarne koristi, jer danas svi mogu kupiti AI koji će postati još moćniji te više nije pitanje treba li ga imati, nego kako ga apsorbirati i integrirati u poslovanje. Rekao je to u petak savjetnik i investitor Dejan Ljuština, koji je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci izlagao o tome kako umjetna inteligencija mijenja logiku upravljanja kompanijama, kako utječe na konkurentsku prednost i mijenja tržište te o ulozi menadžmenta i kontrolera u strateškim i kapitalnim odlukama.

Ljuština je rekao kako se prema podacima iz SAD-a, procjenjuje da će do 2030. ukupno biti investirano 5,2 bilijuna dolara u podatkovne centre koji su potrebni da AI stvarno zaživi, te da su korporacije lani potrošile gotovo 600 milijardi dolara za AI, što je 100 posto više u odnosu na godinu prije

Od korporacija koje su investirale u AI, njih 94 posto to i dalje namjerava, kazao je i dodao da se ogroman novac slijeva u to područje pa budžeti nisu problem, nego je pitanje prosudbe u što investirati i što postaje ključna vještina.

Naveo je, također prema podacima iz SAD-a, da je 69 posto tvrtki napravilo nešto na području AI agenata, a 16 posto ljudi zaista koriste agentske alate u svom poslu, dok ih je 13 posto postavilo AI koji sam nešto radi, a manje od 10 posto razumije što je agentski AI.

Iznio je i podatke za Hrvatsku, navodeći da je u prošloj godini 15 posto tvrtki koristilo AI, što je ispod prosjeka EU od 20 posto, te da je, kada se promatraju velike kompanije, korištenje bilo 40 posto, opet ispod prosjeka EU od 55 posto.

Naglasio je kako se tehnologije uvode da bi tvrtke zaradile i nastavio kako sada samo 37 posto njih od umjetne inteligencije vidi nekakav učinak u profitu, samo šest posto ima pet posto i više učinka na onome što rade, 20 posto kaže da im je AI pomogao u rastu prihoda, a 74 posto se nada da će to uspjeti.

Rekao je da proizlazi da je samo šest posto tvrtki stvarno promijenilo način rada, procese i organizaciju, pri čemu im je AI bio glavni katalizator te je istaknuo da je ključna sposobnost usvajanja tehnologije, redizajna, usvajanja vještina i upravljanja podacima, a ne sama nabavka tehnologije te da je logika financijskog povrata ista kao za bilo koju drugu aktivnost.

Govoreći o tome zašto u doba AI-ja drugačije upravljati, naglasio je važnost prosudbe, od toga tko odlučuje, tko je odgovoran, što radi AI, a što rade ljudi te važnost kapitala, odnosno u što treba, a u što ne treba ulagati te čega se treba riješiti.

Odgovornost je na čovjeku, a ne na AI-ju

Naglasio je kako treba odrediti što AI može raditi sam, a što traži intervenciju komercijalista ili uprave te da AI nema odgovornost, nego odgovornost prema dobavljačima ili partnerima ima čovjek ili kompanija i mora postojati osoba zadužena za taj proces.

Danas svi mogu kupiti umjetnu inteligenciju, ona će postati moćnija, možda jeftinija, više nije stvar u tome da trebate imati AI, ključ je da ju treba apsorbirati, integrirati ju, ubaciti u svoje poslovanje, istaknuo je Ljuština.

Rekao je kako u tvrtkama, ako imaju AI agenta i proces, treba zapisati upravljačka prava, odnosno što može AI sam, a kada mora pitati čovjeka i tko je odgovoran za taj proces.

Savjetovao je da u tvrtkama razmisle investiraju li u prednosti koje će opstati i koje će se moći unaprijediti ili u nešto što će svi drugi imati u istom trenutku.

Ako se razmišlja o akviziciji tehnološke, AI kompanije, treba razmišljati o timu i o pravu nad podacima, a ako toga nema, bolje je planirati partnerstvo, a ne kupnju, rekao je.

Ljuština je tijekom izlaganja spomenuo nogometni VAR, kazavši da kada tehnologija odradi svoje, prosudbu u konačnici donosi sudac. Kamere i senzori će vidjeti sve više i više, no, važna je prosudba, a vaša zviždaljka je kod vas, poručio je.

Na Ekonomskom fakultetu u petak je održana druga konferencija „Kontroling i menadžment (KiM) 2026” pod sloganom „Poslovna transformacija i umjetna inteligencija”, u čijem je središtu bio utjecaj AI-ja na poslovanje, upravljanje i donošenje odluka.