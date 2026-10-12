ALARM BILLA GATESA 'Prava opasnost nije da će AI izmaknuti kontroli i to nam stiže jako brzo'

Suosnivač Microsofta Bill Gates izdao je dramatično upozorenje o nadolazećim prijetnjama koje donosi umjetna inteligencija. Prema njegovim riječima, najveći problem trenutačno nije to što bi tehnologija mogla izmaći kontroli, već činjenica da zlonamjerni ljudi koriste moćne sustave bez ikakvih zaštitnih mjera.

Opasnost od ljudi, a ne strojeva

U razgovoru za američke medije, Gates je naglasio kako će regulacija umjetne inteligencije biti presudna u borbi protiv kibernetičkog kriminala. Stručnjaci već duže vrijeme prate nagli porast prijetnji, a najnoviji podaci pokazuju ozbiljno pogoršanje situacije.

Prema globalnom izvješću tvrtke CrowdStrike za prošlu godinu, napadi koje predvode protivnici potpomognuti umjetnom inteligencijom skočili su za 89 posto. Zbog toga Gates traži hitnu reakciju i uvođenje strogih pravila za tehnološke tvrtke.

Gates je u televizijskom intervjuu objasnio da nam prava opasnost ne prijeti od toga da će strojevi sami preuzeti svijet. Naglasio je da su takvi apokaliptični scenariji još uvijek stvar daleke budućnosti.

​- Prava opasnost trenutačno nije to da će umjetna inteligencija izmaći kontroli jer je to godinama daleko, već su stvarni problem loši ljudi koji koriste tehnologiju iz koje možete ukloniti sve zaštitne mjere - rekao je Gates.

Financijski motivi i bioterorizam

Najveći udar očekuje se u financijskom sektoru i na burzama. Kriminalci pomoću novih alata mogu puno brže poremetiti bankarske sustave ili iznuđivati velike korporacije.

Gates tvrdi da je poslovni model napadača već dobro poznat, jer hakeri zaprijete nekom štetom i onda traže otkupninu kako bi odustali od napada. Umjetna inteligencija sada im omogućava stvaranje još većeg kaosa na financijskim tržištima i kladionicama.

​- Kada imate loše ljude, nemate zaštitne mjere i koristite najnovije modele, tu ćemo tijekom iduće godine imati puno neugodnih iznenađenja, prvenstveno u kibernetičkom prostoru - objasnio je američki milijarder.

Osim napada na mreže, milijarder upozorava i na zastrašujuću mogućnost korištenja umjetne inteligencije za razvoj biološkog oružja. Istaknuo je da nam nedostaju mehanizmi obrane koji bi spriječili takve terorističke planove u bliskoj budućnosti.

Otpor političara prema strogim zakonima

Tehnološki sektor danas djeluje gotovo bez ikakvog nadzora američke vlade. Mnogi lideri industrije traže od Kongresa i predsjednika Donalda Trumpa da postave jasne granice i zakone.

Međutim, Trump odbacuje pozive na strožu kontrolu i tvrdi da je samo njegovo predsjedništvo dovoljna zaštita. Krajem rujna okupio je čelnike najvećih tvrtki u Bijeloj kući, gdje su potpisali tek dobrovoljni sporazum u kojem se industrija uglavnom sama nadzire.

Gates smatra da to ni približno nije dovoljno. Usporedio je umjetnu inteligenciju s automobilima, zrakoplovima i lijekovima, podsjetivši da su sva ta područja strogo regulirana kako bi se zaštitili građani od mogućih nesreća.

​- Ideja da su same tvrtke jedina prepreka koju društvo ima, za najopasniju tehnologiju koju su ljudi ikada izumili, jasno pokazuje da ne radimo dovoljno na zaštiti - zaključio je Gates.

*uz korištenje AI-ja