Amazon zaoštrava svemirsku utrku: Traži dozvolu za 5105 satelita i napada na SpaceX

Amazon je podnio zahtjev Saveznoj komisiji za komunikacije (FCC) za dobivanje licence za rad nove mreže od 5105 satelita koji bi pružali uslugu izravno mobilnim telefonima, a lansiranje planira započeti 2028. godine. Ovaj potez predstavlja značajan korak u eskalaciji konkurencije sa SpaceX-om Elona Muska, koji je do sada dominirao tržištem satelitskog interneta i komunikacijskih usluga.

Novi planovi za mobilnu povezanost

Krajem srpnja 2026. godine, Amazon je službeno zatražio odobrenje od američkog regulatornog tijela za postavljanje goleme konstelacije satelita nove generacije. Prema prijavi podnesenoj Saveznoj komisiji za komunikacije, ova mreža ima za cilj pružanje usluga glasa, prijenosa podataka i komunikacije u hitnim slučajevima izravno na standardne pametne telefone, bez potrebe za posebnom opremom. Time Amazon ulazi na tržište na kojem SpaceX već nudi svoju uslugu "Direct to Cell". Planirano je da postavljanje ove nove konstelacije započne 2028. godine, čime se otvara novo poglavlje u natjecanju tehnoloških divova za prevlast u svemiru.

Ovaj potez dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Amazon preuzeo satelitsko poslovanje tvrtke Globalstar, koja već osigurava hitnu povezanost za Appleove iPhone uređaje i razne uređaje interneta stvari (IoT). U podnesku FCC-u otkriveni su planovi tvrtke da iskoristi vrijedan Globalstarov radiofrekvencijski spektar kako bi proširila ponudu i integrirala je s postojećom mrežom Leo, Amazonovim projektom satelitskog širokopojasnog interneta.

Integracija s mrežom Leo i jačanje konkurencije

Amazonova inicijativa za satelitski internet, ranije poznata kao Projekt Kuiper, a sada kao Amazon Leo, već je u poodmakloj fazi. Početkom srpnja 2026. godine, tvrtka je lansirala novih 29 satelita, čime je broj satelita u njezinoj konstelaciji u niskoj Zemljinoj orbiti premašio 390. Prema izjavama iz tvrtke, taj je broj dovoljan za početak pružanja kontinuirane usluge na određenim geografskim širinama, a komercijalno lansiranje za privatne i vladine korisnike planirano je za drugu polovicu 2026. godine. Unatoč tome, Amazon i dalje znatno zaostaje za SpaceX-om, koji je u prednosti od otprilike četiri godine. Starlink trenutno ima više od deset tisuća operativnih satelita u orbiti i preko deset milijuna pretplatnika diljem svijeta.

Natjecanje se dodatno zaoštrava i na financijskom planu. SpaceX planira potrošiti dvadeset milijardi dolara na kupnju spektra od tvrtke Echostar kako bi izgradio svoju mobilnu konstelaciju, što je jedna od ključnih strategija rasta opisanih u dokumentima za inicijalnu javnu ponudu dionica. Amazonov ulazak na ovo tržište sigurno će pojačati pritisak i ubrzati razvoj tehnologije.

Tržište s upitnom vrijednošću

Iako su ulaganja ogromna, još uvijek nije posve jasno koliko će tržište izravne satelitske veze s mobilnim uređajima biti vrijedno. Većina postojećih usluga nudi ograničenu propusnost, dovoljnu tek za slanje tekstualnih poruka ili komunikaciju u hitnim situacijama. Skepticizam je izrazio i izvršni direktor T-Mobilea, tvrtke koja koristi SpaceX-ove satelite kako bi svojim korisnicima ponudila satelitsku povezanost. On je ovog proljeća izjavio da ne postoji značajan interes korisnika za takve usluge.

​- Samo da vam dam primjer, pogledali smo naše podatke za svibanj, a korištenje satelitskih usluga čini 0,0002 posto ukupne upotrebe naše mreže. To su tri nule - rekao je Srini Gopalan na konferenciji u svibnju. ​- Vidimo da je uglavnom usmjereno na nacionalne parkove.

Amazonovi izazovi i financijska moć

Amazon se suočava s dodatnim izazovom: za razliku od SpaceX-a, nema vlastitu flotu raketa. Tvrtka se planirala osloniti na Blue Origin, svemirsku tvrtku Jeffa Bezosa, za lansiranje svojih satelita. Međutim, razvoj rakete New Glenn kasni i trenutno je prizemljena nakon anomalije u svibnju koja je uništila njezinu lansirnu rampu. Zbog tih odgoda, Amazon je morao zatražiti produljenje roka koji mu je FCC postavio za izgradnju mreže, a prema kojem mora lansirati polovicu od prvotno planirane konstelacije od 3236 satelita do srpnja 2029. godine.

Iako Amazon tehnološki zaostaje za SpaceX-om, njegova golema financijska snaga daje mu značajnu prednost. S tekućom imovinom od 255 milijardi dolara zabilježenom krajem travnja, tvrtka može nastaviti ulagati u svoju mrežu unatoč poteškoćama, dok se čini da su kapitalne potrebe SpaceX-a znatno hitnije. Ta financijska izdržljivost mogla bi biti ključna u dugoročnoj borbi za dominaciju na nebu.

*uz korištenje AI-ja