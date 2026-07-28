Obavijesti

Tech

Komentari 0
NOVA 'SVEMIRSKA' TVRTKA

Amazon zaoštrava svemirsku utrku: Traži dozvolu za 5105 satelita i napada na SpaceX

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Amazon zaoštrava svemirsku utrku: Traži dozvolu za 5105 satelita i napada na SpaceX
Foto: Steve Nesius
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Amazon kreće u svemirski napad na Muska: traži licencu za 5105 satelita koji bi mobitelima donosili signal iz orbite, a bitka za nebo tek se zahuktava

Admiral

Amazon je podnio zahtjev Saveznoj komisiji za komunikacije (FCC) za dobivanje licence za rad nove mreže od 5105 satelita koji bi pružali uslugu izravno mobilnim telefonima, a lansiranje planira započeti 2028. godine. Ovaj potez predstavlja značajan korak u eskalaciji konkurencije sa SpaceX-om Elona Muska, koji je do sada dominirao tržištem satelitskog interneta i komunikacijskih usluga.

Novi planovi za mobilnu povezanost

Krajem srpnja 2026. godine, Amazon je službeno zatražio odobrenje od američkog regulatornog tijela za postavljanje goleme konstelacije satelita nove generacije. Prema prijavi podnesenoj Saveznoj komisiji za komunikacije, ova mreža ima za cilj pružanje usluga glasa, prijenosa podataka i komunikacije u hitnim slučajevima izravno na standardne pametne telefone, bez potrebe za posebnom opremom. Time Amazon ulazi na tržište na kojem SpaceX već nudi svoju uslugu "Direct to Cell". Planirano je da postavljanje ove nove konstelacije započne 2028. godine, čime se otvara novo poglavlje u natjecanju tehnoloških divova za prevlast u svemiru.

Ovaj potez dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Amazon preuzeo satelitsko poslovanje tvrtke Globalstar, koja već osigurava hitnu povezanost za Appleove iPhone uređaje i razne uređaje interneta stvari (IoT). U podnesku FCC-u otkriveni su planovi tvrtke da iskoristi vrijedan Globalstarov radiofrekvencijski spektar kako bi proširila ponudu i integrirala je s postojećom mrežom Leo, Amazonovim projektom satelitskog širokopojasnog interneta.

JEZIVO PREDVIĐANJE Musk: 'Novac neće biti bitan za 10 godina. Užasavam se AI-ja!'
Musk: 'Novac neće biti bitan za 10 godina. Užasavam se AI-ja!'
POLETIO U SVEMIR Novi američki svemirski robot ima ruke kojima može popraviti satelite i 'rušiti' neprijateljske
Novi američki svemirski robot ima ruke kojima može popraviti satelite i 'rušiti' neprijateljske

Integracija s mrežom Leo i jačanje konkurencije

Amazonova inicijativa za satelitski internet, ranije poznata kao Projekt Kuiper, a sada kao Amazon Leo, već je u poodmakloj fazi. Početkom srpnja 2026. godine, tvrtka je lansirala novih 29 satelita, čime je broj satelita u njezinoj konstelaciji u niskoj Zemljinoj orbiti premašio 390. Prema izjavama iz tvrtke, taj je broj dovoljan za početak pružanja kontinuirane usluge na određenim geografskim širinama, a komercijalno lansiranje za privatne i vladine korisnike planirano je za drugu polovicu 2026. godine. Unatoč tome, Amazon i dalje znatno zaostaje za SpaceX-om, koji je u prednosti od otprilike četiri godine. Starlink trenutno ima više od deset tisuća operativnih satelita u orbiti i preko deset milijuna pretplatnika diljem svijeta.

Natjecanje se dodatno zaoštrava i na financijskom planu. SpaceX planira potrošiti dvadeset milijardi dolara na kupnju spektra od tvrtke Echostar kako bi izgradio svoju mobilnu konstelaciju, što je jedna od ključnih strategija rasta opisanih u dokumentima za inicijalnu javnu ponudu dionica. Amazonov ulazak na ovo tržište sigurno će pojačati pritisak i ubrzati razvoj tehnologije.

MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'
VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'
REVOLUCIONARNO ISTRAŽIVANJE PLUTONA NASA probudila daleku letjelicu kako bi nastavila misiju: Uskoro još spektakularnih snimki?
NASA probudila daleku letjelicu kako bi nastavila misiju: Uskoro još spektakularnih snimki?

Tržište s upitnom vrijednošću

Iako su ulaganja ogromna, još uvijek nije posve jasno koliko će tržište izravne satelitske veze s mobilnim uređajima biti vrijedno. Većina postojećih usluga nudi ograničenu propusnost, dovoljnu tek za slanje tekstualnih poruka ili komunikaciju u hitnim situacijama. Skepticizam je izrazio i izvršni direktor T-Mobilea, tvrtke koja koristi SpaceX-ove satelite kako bi svojim korisnicima ponudila satelitsku povezanost. On je ovog proljeća izjavio da ne postoji značajan interes korisnika za takve usluge.

​- Samo da vam dam primjer, pogledali smo naše podatke za svibanj, a korištenje satelitskih usluga čini 0,0002 posto ukupne upotrebe naše mreže. To su tri nule - rekao je Srini Gopalan na konferenciji u svibnju. ​- Vidimo da je uglavnom usmjereno na nacionalne parkove.

Amazonovi izazovi i financijska moć

Amazon se suočava s dodatnim izazovom: za razliku od SpaceX-a, nema vlastitu flotu raketa. Tvrtka se planirala osloniti na Blue Origin, svemirsku tvrtku Jeffa Bezosa, za lansiranje svojih satelita. Međutim, razvoj rakete New Glenn kasni i trenutno je prizemljena nakon anomalije u svibnju koja je uništila njezinu lansirnu rampu. Zbog tih odgoda, Amazon je morao zatražiti produljenje roka koji mu je FCC postavio za izgradnju mreže, a prema kojem mora lansirati polovicu od prvotno planirane konstelacije od 3236 satelita do srpnja 2029. godine.

Iako Amazon tehnološki zaostaje za SpaceX-om, njegova golema financijska snaga daje mu značajnu prednost. S tekućom imovinom od 255 milijardi dolara zabilježenom krajem travnja, tvrtka može nastaviti ulagati u svoju mrežu unatoč poteškoćama, dok se čini da su kapitalne potrebe SpaceX-a znatno hitnije. Ta financijska izdržljivost mogla bi biti ključna u dugoročnoj borbi za dominaciju na nebu.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatski gejmeri na vrhu svijeta: PUBG tim slavio titulu u Parizu, osvojili su 650.000 $
ISPISALI POVIJEST

Hrvatski gejmeri na vrhu svijeta: PUBG tim slavio titulu u Parizu, osvojili su 650.000 $

Uspjeh tima Virtus.pro na Esports World Cupu 2026. nije samo velika pobjeda za organizaciju, već i ogroman poticaj za hrvatsku esports scenu...
Suzuki u Europu dovodi svoj mali jeftini kei auto model
NOVI SUZUKI

Suzuki u Europu dovodi svoj mali jeftini kei auto model

Model još nema službeno ime, ali Suzuki je potvrdio da neće ostati ograničen na Japan. Koncept predstavljen 2025. razvijen je tako da dimenzijama odgovara japanskim propisima za kei automobile
Putovanje kroz Europu na dizel je najjeftinije. Struja je skuplja
TKO BI REKAO...

Putovanje kroz Europu na dizel je najjeftinije. Struja je skuplja

Istraživanje nizozemskog automobilskog kluba ANWB pokazalo je da je put kroz Europu ovoga ljeta najjeftinije odraditi s dizelskim automobilom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026