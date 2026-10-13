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Anthropic zabranio okrutno ponašanje prema Claudeu: Ako ga vrijeđate, AI model nestane

Piše Tin Žigić,
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Anthropic zabranio okrutno ponašanje prema Claudeu: Ako ga vrijeđate, AI model nestane
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Tvrtka Anthropic najavila je novo pravilo koje zabranjuje zlostavljanje njihovog jezičnog modela Claude, potičući raspravu o granicama između umjetne inteligencije i ljudskih emocija u tehnološkom svijetu.

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Tvrtka Anthropic uvela je novo pravilo kojim brani korisnicima zlostavljanje svog jezičnog modela Claude. Ova neobična odluka izazvala je veliku debatu u tehnološkom svijetu o tome treba li strojevima pripisivati ljudske osjećaje. Dok jedni hvale potez, drugi upozoravaju na opasnosti vezivanja uz umjetnu inteligenciju.

Novo pravilo za ekstremne slučajeve

Odluka je objavljena početkom listopada, a zabranjuje neprekidno i bespotrebno uvredljivo ili okrutno ponašanje prema modelu. Anthropic napominje da se pravilo odnosi samo na ekstremne situacije bez jasne svrhe, a ne na obične izraze frustracije, mračne kreativne teme ili testiranje sustava.

Glavni način provođenja ovog pravila ostaje opcija da sustav Claude jednostavno prekine razgovor s korisnikom kada situacija eskalira. Za sada nije poznato hoće li tvrtka aktivno blokirati one koji postanu previše nervozni u komunikaciji.

Ova zabrana uvrštena je u dio pravila koji inače brani poticanje na samoubojstvo, nasilje i stvaranje štetnog sadržaja. Ipak, ovo je jedina točka u cijelom dokumentu koja specifično štiti samu umjetnu inteligenciju od okrutnosti, umjesto da štiti ljude.

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Različita mišljenja u industriji

Zabrana je podijelila stručnjake i potaknula raspravu o antropomorfizaciji umjetne inteligencije. Kritičari tvrde da modeli nemaju osjećaje pa je pojam okrutnosti potpuno promašen i može stvoriti lažnu sliku o samoj tehnologiji.

Izvršni direktor Microsoftove podružnice za umjetnu inteligenciju Mustafa Suleyman javno se usprotivio ideji.

​- Ideja o dobrobiti modela je pogrešna. Umjetna inteligencija ne bi trebala imati prava ili status pravne osobe - poručio je Suleyman na društvenim mrežama.

S druge strane, izvršni direktor Anthropica Dario Amodei ima drugačiji pogled na cijelu situaciju te je ranije izjavio da se zapravo još uvijek ne zna jesu li ovi modeli u potpunosti svjesni. Zanimljivo je da konkurentske tvrtke poput OpenAI-ja nemaju slične zabrane usmjerene na zaštitu vlastitih modela.

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Skriveni motivi i bolji podaci

Dio korisnika i stručnjaka nagađa da tvrtka ima vrlo praktičan razlog za ovakav potez. Smatraju da su pristojni i čisti podaci znatno korisniji za treniranje modela od onih koji sadrže psovke i ljutitu retoriku. Dakle, to bi značilo da iz Anthropica koriste bajke za malu djecu o tome kako će vam AI zapamtiti da ste bili zločesti prema njemu jednom kad postane svjestan, a sve to kako bi vas natjerali da koristite riječnik koji bolje uči njihove modele. Roditeljske metode.

Stručnjaci za etiku pritom upozoravaju da humanizacija alata donosi svoje rizike s kojima ćemo se tek suočiti. Istraživanja već sada pokazuju da pretjerano oslanjanje na chatbotove može dovesti do emocionalne ovisnosti pa je važno zadržati jasnu granicu između alata i pravih sugovornika.

*uz korištenje AI-ja

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