Apple radi AirPods slušalice s kamerama?! Mogle bi uskoro stići, a ovako bi to trebalo raditi

Apple već neko vrijeme navodno radi na AirPods slušalicama opremljenim kamerama, s tehnologijom vizualne inteligencije u središtu razvoja. Iako se prvotno nagađalo da će ovaj proizvod biti predstavljen ove godine, planovi su pomaknuti za budućnost, no čini se da bismo prvu verziju ipak mogli vidjeti ranije od očekivanog. Prema najnovijim informacijama, postoji nova šansa da prve AirPods slušalice s kamerom ugledamo već krajem ove godine, vjerojatno u rujnu, zajedno s predstavljanjem najnovije serije iPhone 18. Apple, naime, ne radi na jednom, već na dva različita modela, od kojih je jedan u znatno naprednijoj fazi razvoja.

Dva prototipa za istu ideju

Kada su se prve glasine počele širiti, spominjala se jedna varijanta pod kodnim imenom B798. Riječ je o naprednijoj verziji proizvoda čiji se izlazak, nakon nekoliko odgoda, sada očekuje tijekom 2027. godine. Međutim, paralelno s tim modelom, Apple razvija i drugu verziju, nazvanu B790, koja bi se na tržištu mogla pojaviti znatno ranije. U najnovijem izdanju poznatog newslettera Power On navodi se kako je upravo model B790 u poodmakloj fazi.

"Reference na proizvod već su se pojavile unutar koda za iOS 27, a na Appleovom internom planu razvoja stoji da bi debi mogao imati već ove godine", stoji u objavi. Ovo nije prvi put da se spominje B790. Prošlog mjeseca, programer Sam Henri Gold uočio je reference na ovaj model unutar druge beta verzije iOS-a 27. Iako još nije jasno koje će točno biti razlike između modela B790 i B798, kao ni hoće li oba na kraju uopće stići na tržište, izvještaji sugeriraju da bismo prvu verziju mogli vidjeti već u rujnu.

Svrha nije fotografiranje, već pomoć umjetnoj inteligenciji

Ključna svrha kamera u AirPods slušalicama ne bi bila snimanje fotografija ili videozapisa na zahtjev korisnika, kao što je slučaj s pametnim naočalama. Umjesto toga, one bi služile kao "oči" za digitalnog asistenta Siri i sustav Apple Intelligence. Kamere bi pasivno prikupljale vizualne informacije iz okoline, omogućujući korisniku da postavlja pitanja o predmetima koje gleda. Primjerice, Siri bi mogla identificirati biljku, prevesti tekst s jelovnika ili dati informacije o znamenitosti ispred korisnika.

Osim toga, ova tehnologija omogućila bi preciznije upute za navigaciju temeljene na vizualnim orijentirima, umjesto oslanjanja isključivo na GPS podatke. Također bi mogla nuditi kontekstualne podsjetnike na temelju onoga što korisnik vidi. Cijeli koncept dio je šire Appleove strategije usmjerene na razvoj takozvanog "ambijentalnog računarstva", gdje se tehnologija neprimjetno integrira u svakodnevni život.

Dizajn i neizbježna pitanja privatnosti

Prema dosadašnjim informacijama, AirPods s kamerama imat će nešto dulje drške od postojećeg Pro modela kako bi se u njih smjestile kamere i ostala potrebna tehnologija. Kao odgovor na neizbježnu zabrinutost za privatnost, očekuje se da će slušalice imati i mali LED indikator. On bi se palio svaki put kada se podaci šalju u oblak na obradu, signalizirajući korisniku i osobama u njegovoj blizini da je sustav aktivan.

Ipak, ideja nailazi na podijeljene reakcije javnosti. Anketa provedena u svibnju 2026. pokazala je da čak 87 posto ispitanika ne želi kamere u svojim slušalicama, prvenstveno zbog brige za privatnost. Stručnjaci ističu da će uspjeh ovog proizvoda, ako i kada bude lansiran, uvelike ovisiti o tome kako će Apple adresirati ove legitimne brige. Tržište nosivih kamera je u porastu, no s njim rastu i izazovi vezani uz sigurnost osobnih podataka, budući da takvi uređaji prikupljaju ogromnu količinu osjetljivih informacija.

*uz korištenje AI-ja