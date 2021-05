Na svojim budućim misijama, astronauti će moći gledati Netflix i komunicirati s drugima putem Whatsappa zahvaljujući britanskoj tvrtki Inmarsat, a koju je zadužila Europska svemirska agencija, koja razvija telekomunikacije i GPS navigacijski sustav za Mjesec. Do 2028. godine, internetski sateliti Inmarsata trebali bi kružiti oko njega.

- Možemo zamisliti nabavku Netflixa, a sigurno ćemo imati WhatsApp na Mjesecu. - rekao je Nick Shave, potpredsjednik strateškog programa u Inmarsatu.

Za sljedeće desetljeće komercijalne tvrtke planiraju svemirske misije. Predstojeće svemirske misije David Parker, direktor odjela istraživanja robotike i ljudi u Europskoj svemirskoj agenciji opisao je kao "sustavno istraživanje našeg osmog kontinenta".

- Mjesec je spremište 4,5 milijarde godina povijesti Sunčevog sustava, ali teško da smo počeli otkrivati ​​njegove tajne. - objasnio je Parker.

Inmarsat na ovom projektu radi zajedno s talijanskom tvrtkom za svemirske sustave Telespazio, kanadskom tvrtkom MDA Space and Robotics i Harwell Science and Innovation kampusom in Oxfordshireu. Sličan projekt razvijaju Surrey Satellite Technology, Airbus u Portsmouthu, Goonhilly Earth Station u Cornwallu i GMV-NSL tvrtka za satelitsku navigaciju u Nottinghamu.