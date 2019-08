Astronauti preparkirali Sojuz da bi robot Fedor mogao stići

Ruska letjelica Sojuz s humanoidnim robotom u utorak je pristala na Međunarodnu svemirsku postaju (ISS), prenosi ruska novinska agencija TASS.

Sojuz MS-14 pristao je na ISS u 03,08 po GMT-u, objavila je na svojoj stranici ruska svemirska agencija Roskosmos.

Letjelica je lansirana u četvrtak s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu.

The #SoyuzMS14 spacecraft docked to the Zvezda module of the International Space Station. The crew is now preparing to open the hatches.



The Soyuz ship delivered about 670 kg of dry cargo to the ISS pic.twitter.com/GWzO1vyoLK