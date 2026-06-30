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Audi Quattro: Automobil koji je pokazao da ni dva pogonska kotača više nisu dovoljna

Piše Autostart,
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Audi Quattro: Automobil koji je pokazao da ni dva pogonska kotača više nisu dovoljna
Foto: Audi
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Quattro nije bio samo trkaći stroj. Cestovna izvedba imala je važnu ulogu jer je kupcima donijela dio tehnologije koja je dotad bila nezamisliva u svakodnevnom sportskom automobilu

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Audi Quattro jedan je od onih automobila koji nisu samo pobjeđivali, nego su promijenili pravila igre. Kada se pojavio početkom osamdesetih, ideja snažnog cestovnog automobila s pogonom na sve kotače još nije bila dio uobičajenog razmišljanja. Pogon 4x4 bio je vezan uz terence, vojna vozila i radne strojeve, dok su sportski automobili trebali biti lagani, niski i uglavnom s pogonom na stražnje kotače. Audi je s Quattrom dokazao da se ta podjela može promijeniti, a reli je bio savršena pozornica za takvu revoluciju.

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