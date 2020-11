Audi redizajnirao SQ5, auto je malo slabiji od prethodnika

Nakon redizajna Q5 na red je stigla i njegova sportska izvedba SQ5. Osim novog izgleda SQ5 je dobio i promjene na motoru koje su mu donijele manje snage ali i manje štetnih plinova

<p>Dizelski sportski SUV nakon redizajna ima 341 KS. To je mali pad od 347 KS koliko je ovaj auto razvijao prije redizajna. Razlog neobičnog poteza je jednostavan - ekologija, emisije štetnih plinova i europske norme za ispušne plinove koje su sve strože.</p><p>Motor je temeljno prerađen i dobio jer novi napredni sustav filtracije ispušnih plinova. I dalje ima mild Hybrid sustav koji mu omogućava do 40 sekundi vožnje s ugašenim motorom. I osmerobrzinski automatski mjenjač je prerađen kako bi se smanjila potrošnja.</p><p>Dizajn je temeljito dorađen. Prednji dio je dobio nova svjetla, odbojnik i masku, a straga SQ5 donosi nova svjetla i odbojnik iz kojeg sada vire ispušne cijevi koje su do sada bile skrivene. </p><p>U unutrašnjosti su razlike u odnosu na dosadašnji model vrlo diskretne. Novi SQ5 ima nove digitalne instrumente i novi infotainment kojim se sada upravlja dodirom na ne više kontrolerom koji je bio između sjedala. Na mjestu gdje je bio taj kontroler sada je jednostavni mali pretinac za odlaganje. </p><p>Automobil na tržište stiže tijekom prva tri mjeseca iduće godine. Cijena za Hrvatsku se još ne zna, a u njemačkoj će koštati od 69.900 eura. </p><p> </p>