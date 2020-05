Bakterije i virusi prijete iz klima uređaja u automobilima

Tijekom hladnijih mjeseci klima u automobilima rijetko se koristi. Zato se prije pravih ljetnih vrućina savjetuje njezin detaljan servis kako bi ispravno radila kad će to biti zaista potrebno. Osim servisiranja, klimu je potrebno i dezinficirati. Pogledamo li čitav automobil, najviše alergena, čestica i organizma opasnih po zdravlje naći ćemo upravo u klimatizacijskom sustavu. Koliko virusi mogu biti opasni, posljednjih je mjeseci postalo jasno svima, a osim njih, u klimatizacijskom sustavu auta skupljaju se i bakterije, grinje te plijesan, a sve to može narušiti zdravlje.

Foto: Dreamstime



Redoviti servis klima-uređaja nužan je da bi on ispravno funkcionirao i potrajao. Ne vodite li brigu o klima-uređaju, on će vjerojatno već za nekoliko godina izgubiti na efikasnosti hlađenja, a može doći i do potpunog kvara, što može biti jako skupo. S druge strane, redoviti servisi klime prilično su jeftini. Pogotovo u ovo doba godine nude se veliki popusti pa je kompletan servis moguće obaviti već za nešto više od 100 kuna, a želite li potpunu uslugu s promjenom filtera, koji bi također trebalo mijenjati svake godine, i dezinfekcijom platit ćete oko 200 kuna. Na servisu se sustav u potpunosti kontrolira, vakuumira, provjerava stanje plina u njemu, radi njihova nadopuna te se mijenja ulje u kompresoru klime. Dezinfekcija u pravilu nije dio servisa, no s obzirom na iskustva s korona krizom trenutačno je i traženija od samog servisa. Posebnim preparatima i plinovima sustav se detaljno dezinficira te se tako sprečava širenje nakupljenih štetnih organizama i čestica u njemu.

Foto: Dreamstime



Želite li samo dezinfekciju, odnosno čišćenje klime platit ćete je stotinjak kuna, dok novi filter stoji od 20 pa do stotinjak kuna, ovisno o marki i vrsti automobila. Osim što možete dezinficirati klima-uređaj, u posljednje vrijeme se sve češće nudi i dezinfekcija čitavog automobila ozonom. Ova efikasna metoda uništit će viruse, bakterije i plijesan u čitavom automobilu i u samom klima-uređaju.

Ozon prodire u strukturu materijala i uništava mikroorganizme u kompletnoj kabini automobila. Osim za dezinfekciju, ova metoda koja stoji od dvjestotinjak kuna prilično je efikasna i pri uklanjanju neugodnih mirisa pa se posebno preporučuje za osobne automobile u kojima se puši ili u kojima se često prevoze kućni ljubimci.