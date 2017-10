Baterija iPhonea kratko traje? Ovako ćete joj produljiti život

Nakon nadogradnje na iOS 11 mnogi korisnici iPhonea požalili su se kako im baterija traje puno kraće. Probleme je malo ublažila nadogradnja koja je brzo stigla, no ako vas i dalje brže pražnjenje telefona, u nastavku donosimo korisne savjete koji bi mogli pomoći s oporavkom.

Baterija

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Moguće je da neka od aplikacija nakon nadogradnje stvara probleme i da je aktivna i dok ne koristite telefon te tako troši bateriju. U postavkama baterije (na dnu ekrana) možete provjeriti razliku između vremena korištenja i standbya od posljednjeg punog punjenja i ta bi razlika trebala biti velika. Ako nije, to ukazuje na problem.Jedan od mogućih problema je email. U postavkama pošte kliknite na račune pa na dohvati nove podatke. Ako vam je automatski uključeno da pošta dohvati nove poruke kad je to moguće, probajte to isključiti i prebaciti da ih dohvati svakih 15 ili 30 minuta. Druga opcija je i da poruke povlačite ručno.

Aplikacije

Brojne aplikacije rade stalno u pozadini, čak i kad ih ne trebate. Krenete li u postavke baterija, vidjet ćete koje su vam aplikacije u proteklih 24 sata ili tjedan dana najviše trošile bateriju. Naravno, najjednostanvije je da obrišete one koje najviše potrošite, ali budimo realni, Messenger i slični servisi su nam i najpotrebniji. No odete li na Općenito i Osvježavanje aplikacija u pozadini, ovo možete potpuno isključiti ili postaviti samo određene aplikacije kojima ćete dati dozvolu da rade. Ako ste uočili da neka aplikacija uporno stvara probleme, možete je pokušati deinstalirati, ponovno je skinuti i resetirati uređaj, što bi ponekad moglo popraviti stvar.

Lokacijske usluge

GPS, Bluetooth, mobilne mreže, sve se to koristi kako bi vaš telefon mogao odrediti gdje se nalazi u svijetu. Odete li na Postavke-Privatnost-Lokacijske usluge, moći ćete odabrati koje aplikacije i kada smiju koirstiti lokacijske ulsuge. Ili jednostavno poptpuno isključiti lokacijske usluge za sve aplikacije.

Siri i vizualni detalji

Ekran je najveći potrošač baterije i svaka sekunda koju provede uključen troši vašu bateriju. U kontrolnom centru možete smanjiti njegovu svjetlinu, a u postavkama možete postaviti da vam se ekran automatski zaključa na što manje vrijeme koje možete podnijeti. U postavkama Siri moći ćete isključiti i osluškivanje na njenu aktivacijsku komandu 'Hej Siri'.