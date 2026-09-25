Bentley ulazi u novu eru: Novi SUV Torcal ima čak 888 KS

Nakon 107 godina Bentley je predstavio svoj prvi potpuno električni serijski automobil. Torcal nije električna verzija Bentayge, nego potpuno novi, četvrti model britanske marke koji bi trebao pokazati kako će izgledati Bentleyji nove generacije. Razvijen je i proizvodit će se u Creweu, a uz električni pogon donosi novi dizajnerski smjer, potpuno novi koncept ovjesa i niz tehnologija koje će se kasnije pojavljivati i na drugim modelima.



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