Golf, Corolla ili Clio nakon 15 ili 20 godina može i dalje sasvim normalno služiti onima koji nemaju za nešto skuplje, ako ga je prethodni vlasnik dobro održavao. A što je s električnim autima
RABLJENI AUTI
Benzinac za 3000 eura može trajati godinama. A električni?
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Na prvi pogled zvuči gotovo nevjerojatno - potpuno električni automobil za manje od 2500 eura. Pretražili smo malo europske oglase i bez problema odmah pronašli nešto takvo. U Nizozemskoj se upravo za 2443 eura prodaje Mitsubishi i-MiEV iz 2011. godine, automobil koji je nov stajao oko 25.000 eura. Ima elektromotor sa 64 KS, bateriju od samo 16 kWh i 156.000 kilometara. Problem je u tome što je i kao nov u stvarnosti teško prelazio mnogo više od stotinjak kilometara, a nakon 15 godina pravo je pitanje koliko mu je od tog dosega uopće ostalo.
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