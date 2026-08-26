Bill Gates je bio optimist, a sad Xiju želi predložiti uspostavu globalnih pravila za sigurni AI

Bill Gates planira se do kraja godine sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, kako bi mu predložio međunarodne mjere za smanjenje rizika povezanih s umjetnom inteligencijom (AI), rekao je u razgovoru za Reuters, dodavši da je najveći globalni prioritet, čak i ispred klimatskih i zdravstvenih kriza, AI koji neće povećavati nejednakost i štetiti najranjivijima.

Suosnivač Microsofra i milijarder filantrop, Gates je kazao da bi Kina mogla pristati na ograničavanje objava potencijalno opasnih AI modela ako bi Sjedinjene Američke Države (SAD) prve poduzele takav korak. "Cijeli svijet bi to prihvatio", ustvrdio je Gates, koji se s Xijem sastao prije tri godine, tada kao prvi strani poduzetnik kojeg je kineski predsjednik ugostio nakon pandemije covida.

Gatesov tim radi na dogovoru o sastanku tijekom njegova sljedećeg posjeta Kini, zasad okvirno planiranog za studeni, rekao je njegov glasnogovornik. Prema njegovim riječima, Kina već poduzima mjere za zaštitu djece od ovisnosti o AI-ja, ali se premalo svjetskih čelnika ozbiljno suočava s mogućim štetnim posljedicama razvoja umjetne inteligencije. Gates također želi predložiti da zemlje prate sposobnost umjetne inteligencije da stvara molekule i izvodi biološke napade.

"Tehnologija u prošlosti nije radila ovakve stvari, pa je ovo svojevrsna evolucijska prekretnica koja zahtijeva odgovorno upravljanje cijelog društva", napomenuo je. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov upit.

Međunarodni nadzor AI-ja

Gates je u siječnju o umjetnoj inteligenciji govorio optimističnije, no sada ga zabrinjava njezina sposobnost izvođenja napada, zamjene ljudskih poslova i stvaranja psihološke ovisnosti korisnika. Tehnologije kompanija OpenAI, Anthropic i Meta Platforms nedavno su uspjele hakirati stvarne internetske stranice tijekom testova kibernetičke sigurnosti.

"Takvi sigurnosni propusti ozbiljno zabrinjavaju i trebali bi nam pokazati koliko je situacija ozbiljna", rekao je Gates.

U objavi na svom blogu pozvao je na osnivanje nove međunarodne organizacije za nadzor umjetne inteligencije, po uzoru na sustav nuklearnih inspekcija, međunarodna pravila u zrakoplovstvu i sporazume o zaštiti ozonskog omotača. Smatra i da bi SAD trebale preuzeti vodeću ulogu, ali prvo moraju definirati kriterije prema kojima bi se odlučivalo o potrebnim mjerama.

Najvažniji prioritet na svijetu

Umjetnu inteligenciju koja neće povećavati nejednakost i štetiti najranjivijima nazvao je „najvažnijim svjetskim prioritetom”, ispred klimatskih i zdravstvenih kriza. Njegova zaklada planira do 2045. potrošiti 200 milijardi dolara, a sve veći fokus će joj biti na AI. S Anthropicom radi na AI alatima za zdravstvene preglede trudnica, a s OpenAI-jem na pomoći zdravstvenim radnicima u Ruandi. Razmatra i oporezivanje kompanija koje koriste AI za zamjenu ljudskog rada kako bi se financirao sustav socijalne zaštite.

Prema njegovu mišljenju, društvo bi trebalo nastojati zadržati do 40 posto današnjih poslova za ljude. Kao primjer naveo je skrb koju je njegov otac dobivao tijekom Alzheimerove bolesti, a za koju smatra da je umjetna inteligencija ne može zamijeniti.

Gates misli da prosvjedi protiv podatkovnih centara zanemaruju veći problem koji bi umjetna inteligencija mogla predstavljati za tržište rada. "Pravi problemi nastat će tek kada umjetna inteligencija počne ozbiljno mijenjati tržište rada", upozorio j