Bill Gates predviđa kakav će biti svijet nakon korone, sulude teorije zavjera su ga šokirale

Koronavirus će iz temelja promijeniti način na koji ljudi posluju, putuju i rade, čak i kad sve bude gotovo, smatra šef Microsofta čija zaklada radi na tome da cjepivo dobiju i stanovnici siromašnih zemalja

<p>Moja pretpostavka je da ćemo smanjiti poslovna putovanja za 50 posto, a rad u uredu za posto, čak i kad pandemija završi, rekao je Bill Gates tijekom New York Times' Dealbook konferencije i dodao: </p><p>- Sad kad se pokazalo da je moguće raditi od kuće, poslovna putovanja će se koristiti samo u slučaju nužde. Neke kompanije mogu otići toliko daleko da ukinu putovanja i sve prebace online.</p><p>Pandemija je već teško pogodila zračne prijevoznike - prije pandemije 50% putovanja u SAD-u su bila poslovne prirode, a takav gubitak je stvorio trajne probleme za avio kompanije. Unatoč tome, Microsoftovi čelnici predviđaju da će bar dio poslovnih putovanja pomoći kompanijama da se oporave, čak i uz stroge ekološke regulative. Osim putovanja, Gates predviđa da će veliki broj tvrtki prijeći na rad od kuće i smanjiti boravke u uredu, sad kad se pokazalo da je to moguće.</p><p>Gatesova zaklada od početka pandemije surađuje sa čelnicima farmaceutskih kompanija kako bi se što prije razvilo cjepivo i kako bi bilo dostupno i siromašnim zemljama, čije zdravstvo nije ni moglo biti spremno na pandemiju. </p><p>Rekao je i da su ga šokirale teorije zavjere oko korone.</p><p>- Ideje iza tih teorija, poput svrhe cjepiva, je li to za čipiranje ili kontrolu ljudi - to je bilo toliko neočekivano da mislim kako Tony (Fauci op.a.) ni ja nismo imali pametniji savjet osim da si kažemo da i dalje dijelimo savjete temeljene na znanosti - rekao je Bill Gates.</p>