Bio je prisiljen prodati Nobela kako bi mogao platiti liječenje

U srijedu je preminuo Leon Lederman (96), proslavljeni američki znanstvenik koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku. No 2015. bio je prisiljen prodati svoju medalju za 762.000 dolara (oko 4,9 milijuna kuna) kako bi mogao platiti račune za liječenje, piše Insider.

U svijetu znanosti, Lederman je bio poznat po svojem radu na području subatomskih čestica. Nobela je osvojio 1988. godine s još dva znanstvenika zbog otkrića neutrona, suboatomskih čestica bez električnog naboja i mase neznatno veće od protona. Poznat je zbog otkrića Higgs bozona, kojeg je prozvao Božja čestica.

Lederman je novcem koji je dobio za osvajanje Nobelove nagrade kupio kolibu u saveznoj državi Idaho. Njegova supruga, Ellen Carr Lederman za medije je izjavila da su se trajno preselili u kolibu 2011. godine, kada je Ledermen počeo patiti od demencije.

Kako bi mogao platiti troškove liječenja, Lederman je putem tvrtke specijalizirane za online aukcije prodao svoju nagradu, piše New York Times.

