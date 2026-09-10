Biraj što želiš gledati: A1 uvodi Pick & Play, svaki mjesec ćeš moći mijenjati svoje sadržaje

A1 Hrvatska predstavila je u četvrtak novu ponudu za privatne korisnike koja donosi jednostavniji izbor, veću fleksibilnost i više vrijednosti kroz mobilne, fiksne i TV usluge. Nova ponuda prati različite potrebe i navike korisnika, a isti pristup odražava i novi slogan „Jedan za sve“.

U mobilnoj ponudi dostupna je nova roaming opcije za korištenje mobilnog interneta izvan Europe. Također, tu je i posebna ponuda za mlade od 18 do 26 godina koja donosi 8 eura mjesečnog popusta uz tarife Savršena+ i Apsolutna te MOZAIK PLUS, paket dodatnih pogodnosti i usluga koji uključuje sigurnost, osiguranje, streaming i druge digitalne usluge.

„Korisnici danas od mobilne usluge očekuju više od same tarife. Žele jednostavan izbor, relevantne pogodnosti i veću vrijednost u svakodnevnom korištenju. Zato smo novu ponudu gradili tako da bolje prati različite potrebe, od mladih i onih koji često putuju do korisnika kojima su važni sigurnost, zabava i dodatne digitalne usluge“, istaknula je Maja Biočić, direktorica marketinga za privatne korisnike u A1 Hrvatska.

U fiksnoj ponudi fokus je na stabilnosti veze, transparentnoj vrijednosti i jednostavnijem iskustvu, uz rješenja poput Smart Optike koja korisnicima olakšavaju prelazak na kvalitetniju fiksnu uslugu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Promjene stižu i u TV ponudu koja je pojednostavljena kroz Mini i Maxi Xplore TV pakete. Jedna od zanimljivih novosti je usluga Pick&Play, prvi takav koncept na hrvatskom tržištu, koja korisnicima omogućuje da svakog mjeseca biraju između streaming platforme ili Sport Premium sadržaja, prema svojim interesima. TV usluga dodatno je proširena i na korisnike 5G Kućnog Neta.

„Način na koji gledamo sadržaj mijenja se kontinuirano, velikom brzinom i s teško predvidljivom budućnošću. Korisnici danas žele prilagođenu ponudu koja zadovoljava njihove individualne potrebe: jednostavan TV paket i mogućnost kombiniranja streaming servisa, sportskih paketa i druge zabave, a da istovremeno zadrže slobodu prilagođavanja sadržaja vlastitim potrebama. Zato smo ponudu učinili jednostavnom i fleksibilnom. Usluga Pick&Play korisniku pruža upravo tu slobodu izbora i mogućnost da sadržaj mijenja ovisno o tome što ga u tom trenutku zanima“, istaknuo je Saša Sušec, direktor upravljanja TV ponudom i sadržajem u A1 Hrvatska.

Uz novu ponudu, A1 nastavlja razvijati i korisničko iskustvo kroz digitalne kanale i primjenu umjetne inteligencije. Poseban fokus je na voicebotu, čije je korištenje u 2026. gotovo utrostručeno u odnosu na prethodnu godinu. Njegova primjena širi se na sve složenije korisničke potrebe, uključujući tehničke teme, dijagnostiku usluge i pomoć pri rješavanju problema. Istodobno, AI se koristi i unutar kompanije za bolje razumijevanje potreba i preferencija korisnika te se od reaktivnog postupno prelazi prema proaktivnom korisničkom iskustvu.

„Voicebot je dobar primjer kako AI korisniku može odmah donijeti konkretnu vrijednost. Može brže prepoznati razlog javljanja i pomoći riješiti problem bez nepotrebnog čekanja. Ali, AI za nas ima i širu ulogu. Ona pomaže nam bolje razumjeti korisnika, prepoznati njegove potrebe i reagirati prije nego što se problem uopće pojavi. Cilj nije zamijeniti ljudski kontakt, nego tehnologiju koristiti tamo gdje iskustvo možemo učiniti jednostavnijim, bržim i proaktivnijim“, poručila je Andreja Dobra, rukovoditeljica strategije i transformacije poslovanja u A1 Hrvatska.

Zajednički nazivnik svih A1 novosti je više izbora i vrijednosti uz manje kompleksnosti kako bi korisnici na jednom mjestu pronašli usluge i pogodnosti koje odgovaraju njihovim potrebama.

