Bitcoin nastavlja trgovati na visokim razinama, povećavajući nade za budućnost. Povezani tokeni prikupili 8,6 milijuna dolara

Bitcoin (BTC) se u kolovozu 2025. trguje oko 120.000 dolara, održavajući svoju najvišu vrijednost u američkim dolarima i japanskim jenima.

Dana 14. srpnja cijena je nakratko premašila rekord svih vremena od 123.000 dolara, a snažna kretanja cijene potaknuta su kontinuiranim priljevom kapitala institucionalnih ulagača i očekivanjima tehnoloških inovacija.

Posebno, s napretkom Layer 2 tehnologije, projekti koji rješavaju probleme s kojima se BTC suočava privlače sve veću pažnju, a očekivanja za budući rast Bitcoina rastu.

Predviđanja buduće cijene Bitcoina i stručne analize

Suosnivač Fundstrata Tom Lee predviđa da će cijena Bitcoina doseći 250.000 dolara do kraja 2025. godine.

On smatra da bi Bitcoin, koji je u prvoj polovici godine bilježio volatilna kretanja, mogao premašiti 120.000 dolara do kraja godine te na kraju doseći raspon od 200.000 do 250.000 dolara.

Michael Saylor, predsjednik tvrtke Strategy, također je opisao Bitcoin kao imovinu „nezaustavljivu poput roja stršljenova“, naglašavajući važnost dugoročnog držanja.

Također je iznio stav da je Wall Street podcijenio Bitcoin, što budi nadu da će institucionalni ulagači ubrzati svoj ulazak na tržište.

S druge strane, analiza Rakuten Walleta upozorava da bi, iako bi cijena u drugoj polovici godine mogla dosegnuti 35 milijuna jena, moglo doći i do naglog pada na 25 milijuna jena do kraja godine zbog potencijalnog ekonomskog kolapsa.

Inovativna Layer 2 tehnologija – brzi uspon Bitcoina Hyper

Najznačajniji aspekt budućeg razvoja Bitcoina jest napredak Layer 2 tehnologije.

Iako tradicionalni Bitcoin nudi visoku razinu sigurnosti, suočava se s problemima sporih transakcija i visokih naknada.

Bitcoin Hyper (HYPER) privlači pažnju ulagača kao inovativan projekt koji rješava taj problem.

Prema bijeloj knjizi, cilj projekta je izgraditi novu ekonomsku sferu za DeFi, NFT-ove i druge tehnologije integriranjem Solana Virtual Machinea (SVM) te smanjiti vrijeme obrade Bitcoina s 10 minuta na manje od jedne sekunde.

Jedinstvena značajka Bitcoina Hyper je da je riječ o prvom Bitcoin Layer 2 rješenju na svijetu koje omogućuje implementaciju pametnih ugovora, što prije nije bilo moguće.

To ima potencijal da Bitcoin razvije iz pukog sredstva za pohranu vrijednosti u funkcionalnu digitalnu imovinu.

HYPER se može kupiti putem formata pretprodaje koristeći namjenski novčanik.

Pretprodaja je već prikupila 8,6 milijuna dolara, povećavajući vjerojatnost rane rasprodaje.

Što se tiče budućnosti Bitcoina Hyper, očekuje se da će rasti kao tehnologija proširenja Bitcoin ekosustava zajedno sa širenjem Layer 2 rješenja.

Posebno se očekuje da će lansiranje glavne mreže (mainnet), planirano za treće tromjesečje 2025., biti ključan faktor rasta cijene.

Tijekom 2025. usvajanje Bitcoina od strane poduzeća i državnih vlasti napreduje, a Texas je u lipnju donio Zakon o Bitcoin rezervama, službeno dopuštajući državi da dio svojih fiskalnih rezervi drži u Bitcoinu.

Ova institucionalna poboljšanja trebala bi podržati stabilan rast Bitcoina u budućnosti.

Kako rastu očekivanja za projekte s potencijalom 100x povrata, posebna se pažnja posvećuje Layer 2 tehnologiji i DeFi projektima.

Posjetite Bitcoin Hyper