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Bizarnije ne može: Hrčak pobjegao vlasnici u Tesli i napravio veliku štetu

Piše Autostart,
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Bizarnije ne može: Hrčak pobjegao vlasnici u Tesli i napravio veliku štetu
Foto: FLORENCE LO
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Slučaj zvuči gotovo komično, ali glodavci mogu napraviti vrlo ozbiljnu štetu na automobilima. Miševi, štakori, vjeverice, pa očito i hrčci, vole se zavući u tople i zaštićene prostore

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Malen je, simpatičan i naizgled potpuno bezopasan, no jedan odbjegli hrčak uspio je vlasnici Tesle prirediti vrlo skup posjet servisu. Ljubimac je pobjegao iz transportne kutije i zavukao se duboko u unutrašnjost automobila, a dok su ga pokušavali pronaći već je stigao napraviti ozbiljnu štetu na instalacijama.

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