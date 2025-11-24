Obavijesti

Black Friday lov na popuste: Dyson 200 eura jeftiniji, TV-i i gadgeti. Evo gdje se nude...

Dok trgovine kod nas već danima mašu natpisima 'do -70%', ekipa po tech forumima kopa po konkretnim cijenama i gleda gdje se stvarno može uštedjeti. Najbolji ulovi i ove godine stižu iz Njemačke: Dyson usisavači su i oko 200 eura jeftiniji nego kod nas, veliki 75-inčni TV-i znaju pasti ispod tisuću eura, a ima i povoljnih laptopa, SSD-ova i gaming opreme. Uz to se dijele trikovi kako naručiti u Njemačku i onda pakete preusmjeriti u Hrvatsku preko specijaliziranih dostavnih servisa. U galeriji donosimo više od deset konkretnih primjera i jednu 'caku' s dostavom koju vrijedi zapamtiti...
Microsoft Surface Pro Copilot+ PC: Na njemačkim stranicama se spominje i Microsoft Surface Pro Copilot+ 12" (Snapdragon X Plus, 16 GB RAM, 512 GB SSD) za oko 799 eura, uz još nižu cijenu za studente, što je za takvu konfiguraciju vrlo solidan BF ulov. | Foto: Microsoft
