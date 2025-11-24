Black Friday lov na popuste: Dyson 200 eura jeftiniji, TV-i i gadgeti. Evo gdje se nude...

Dok trgovine kod nas već danima mašu natpisima 'do -70%', ekipa po tech forumima kopa po konkretnim cijenama i gleda gdje se stvarno može uštedjeti. Najbolji ulovi i ove godine stižu iz Njemačke: Dyson usisavači su i oko 200 eura jeftiniji nego kod nas, veliki 75-inčni TV-i znaju pasti ispod tisuću eura, a ima i povoljnih laptopa, SSD-ova i gaming opreme. Uz to se dijele trikovi kako naručiti u Njemačku i onda pakete preusmjeriti u Hrvatsku preko specijaliziranih dostavnih servisa. U galeriji donosimo više od deset konkretnih primjera i jednu 'caku' s dostavom koju vrijedi zapamtiti...
Microsoft Surface Pro Copilot+ PC: Na njemačkim stranicama se spominje i Microsoft Surface Pro Copilot+ 12" (Snapdragon X Plus, 16 GB RAM, 512 GB SSD) za oko 799 eura, uz još nižu cijenu za studente, što je za takvu konfiguraciju vrlo solidan BF ulov.
| Foto: Microsoft
Foto: Microsoft
| Foto: Microsoft
Nothing Phone (3a) Pro 256 GB: Nothing Phone (3a) Pro s 256 GB u Njemačkoj se lovi za oko 319 eura, što je osjetno niže od onoga što se očekuje na našem tržištu, pa ga mnogi navode kao tipičan primjer “uzmem vani i pošaljem si doma”.
| Foto: nothing technology
Bose QuietComfort slušalice: Bose QuietComfort SC bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke spuštene su na oko 159 eura, pa su audiofili po forumima to brzo označili kao jedan od boljih BF ulova za putovanja i ured.
| Foto: Links
Noblechairs LEGEND gaming stolica: Noblechairs LEGEND gaming stolica u jednoj akciji stoji oko 299 eura umjesto 390 eura, a korisnici koji već imaju njihove modele kažu da je to jedan od rijetkih komada “gejmerskog” namještaja koji stvarno vrijedi love.
| Foto: noblechairs
Bambu 3D printeri: Za DIY ekipu zanimljivi su Bambu Lab 3D printeri koji imaju cijeli Black Friday landing s različitim sniženjima, pa se mogu uloviti modeli i dodatna oprema uz osjetno niže cijene nego tijekom godine.
| Foto: bambulab.com
Glorious Model D gaming miš: Glorious Model D se u jednoj akciji prodaje za oko 12,9 eura, što je smiješna cifra za popularni lagani gaming miš koji je inače višestruko skuplji.
| Foto: ozone.hr
Razer Huntsman V2 tipkovnica: Razer Huntsman V2 s ljubičastim switchevima spustio se na oko 77 eura s više od 170 eura, pa je to jedan od rijetkih stvarno velikih popusta na brendiranu mehaničku tipkovnicu.
| Foto: Links
ASUS Dual Radeon RX 9060XT 8 GB: Za one koji slažu gaming PC, ASUS Dual Radeon RX 9060XT 8 GB se u Njemačkoj uz BF kod nudi za oko 249 eura, što je debelo ispod uobičajenih cijena za novu generaciju grafičkih kartica.
| Foto: Asus
Kingston FURY Renegade 4 TB SSD: Jedan od boljih PC ulova je Kingston FURY Renegade 4 TB NVMe SSD koji pada na oko 262 eura s oko 390 eura redovne cijene, pa je zanimljiv svima koji žele masivnu i brzu pohranu.
| Foto: Kingston
LG 75QNED93A6A QNED TV: Još jedan primjer je LG 75QNED93A6A QNED evo 75" koji se u njemačkom lancu spušta na 999 eura, pa tko ima nekoga vani ili rješenu dostavu dođe do ozbiljnog premium TV-a za cijenu srednje klase kod nas.
| Foto: LG
TCL 75C61KS 75-inčni TV: Veliki TCL 75C61KS QD-Mini LED 4K TV u jednom njemačkom shopu ide za 679 eura, dok je standardna cijena oko 799 eura, pa je to primjer jakog popusta na 75-inčnu telku koju kod nas rijetko vidimo ispod tisuću eura.
| Foto: TCL
Dyson V12s Detect Slim Submarine: Još brutalniji deal je Dyson V12s Detect Slim Submarine koji se uz BF kod snižava na oko 469 eura s pune cijene od 709,99 eura, što je ogroman popust za najnoviji model s mokrim čišćenjem.
| Foto: Dyson
Dyson V10 bežični usisavač: U Njemačkoj je Dyson V10 Total Clean pao na oko 299 eura, dok mu je redovna cijena oko 479 eura, pa ekipa po forumima s razlogom kaže da je “Dyson vani i do 200 eura jeftiniji” nego kod nas.
| Foto: Dyson
Proteini i suplementi: Na forumima se dosta raspravlja i o proteinima – spominju se popusti tipa 20–50% na velike kante whey proteina kod stranih web shopova, uz primjedbu da su neki brendovi trajno povoljniji i bez BF naljepnice, pa se isplati usporediti po kilogramu.
| Foto: Proteini.si
Trik s mailboxde i slanjem u Hrvatsku: Česta preporuka je otvaranje adrese kod servisa poput mailboxde, gdje naručiš robu u njemački skladišni sandučić, a oni ti je onda za 15-ak eura naviše proslijede u Hrvatsku, uz napomenu da ne šalju jako velike pakete poput 75-inčnih TV-a i da postoje ograničenja po dimenzijama.
| Foto: mailboxde.com