'Blokiranjem ceste ugrožavaju živote, treba ih strogo kazniti'

Nakon što je prošlog vikenda skupina vozača u svojim automobilima potpuno blokirala autocestu u blizini Rijeke kako bi svoje automobile od tuče sklonili ispod nadvožnjaka u javnosti se pokrenula rasprava o takvom događajima koji su postali sve učestaliji.

Nekim vozačima sasvim normalno je zaštititi auto od štete koja bi mogla iznositi nekoliko tisuća kuna i pritom riskirati vlastiti i tuđe živote, no većina oštro osuđuje sebične vozače koji tako postupaju. Može li se zaustavljanje u takvim uvjetima ikako opravdati i koliko je to opasno upitali smo stručnjaka. Goran Husinec, stalni sudski vještak za cestovni promet je također primijetio da je zaustavljanje ispod nadvožnjaka za vrijeme tuče u zadnje vrijeme 'postalo moda'.

Foto: Goran Husinec

Navedena radnja je izuzetno opasna jer vozila iza zbog smanjene vidljivosti i leda na cestama mogu vrlo lako naletjeti na zaustavljena vozila te tako izazvati lančani sudar ogromnih razmjera po intenzitetu i broju vozila sličan lančanom sudaru u magli, kaže Husinec.

- Takve vozače treba kažnjavati prema kaznenom zakonu jer je to direktno namjerno ugrožavanje ljudskih života. Novčana kazna tu ne pomaže jer sebični vozači razmišljaju na način, ako spasim svoj skupocjeni Mercedes ili BMW to mi je nekoliko tisuća eura koje bi potrošio na popravak auta od tuče pa je to jeftinije od bilo kakve novčane kazne. Naravno pri tome ne razmišljaju da bi na njih i cijelu kolonu mogao naletjeti tegljač pa bi u tom slučaju bilo nekoliko mrtvih odnosno ponovio bi se slučaj 'Ledenik' kada je tegljač naletio na zaustavljenu kolonu automobila. Vozači nisu svjesni da bi u slučaju takvog scenarija onaj prvi koji je zaustavio vozilo bez razloga prema postojećem zakonu mogao kazneno odgovarati za ubojstvo u prometu - ističe Husinec.

Iz policijske uprave primorsko-goranske, na čijem se području incident sa zaustavljanjem automobila na autocesti dogodio, obavijestili su nas da policija nije dobila dojavu o događaju i stoga nisu izašli na teren. Tako će vozači koji su riskirali svoje i tuđe živote očito ostati nekažnjeni.

Policija rijetko kažnjava vozače koji čine te prekršaje jer se pod nadvožnjacima obično zadržavaju tek nekoliko minuta dok ne prođe tuča. Dakle, dok policija dođe na mjesto gdje su se vozači zaustavili uglavnom više nikoga nema. Zbog toga, smatra Husinec, takve vozače bi se trebalo kažnjavati na temelju snimaka drugih vozača.

Što napraviti za jakog nevremena?

Husinec savjetuje i što napraviti kada vas na autocesti zatekne teško nevrijeme. U takvim situacijama mora se nastaviti voziti s izuzetnim oprezom prilagođenom brzinom te se po mogućnosti zaustaviti pored ceste ali samo na mjestu gdje je to sigurno. Bolje da tuča razbije auto nego da dođe do ljudskih žrtava zbog naleta na stražnji dio vozila. Lim se može zamijeniti, ali ljudski život ne, zaključuje Husinec.

Sličnog su mišljenja i u policiji. Iz PU primorsko-goranske apeliraju na vozače da ubuduće izbjegavaju zaustavljanje u tunelima i ispod nadvožnjaka zbog velike opasnosti od naleta vozila na zaustavljenu kolonu. Takav nalet, s obzirom na brzinu vožnje na autocestama, može dovesti do fatalnih posljedica. Propisana novčana kazna za vozača koji se u tunelu zaustavio iznosi 1000 do 2000 kuna napominju u policiji.