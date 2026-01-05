Obavijesti

BMW ima novog člana obitelji

BMW je od 1. siječnja 2026. preuzeo prava na naziv Alpina i lansirao BMW ALPINA kao zaseban, ekskluzivan brend unutar grupe. U prvoj fazi naglasak je na identitetu brenda i onome po čemu je Alpina poznata na tržištu.

BMW Group je potvrdio da je s 1. siječnja 2026. prebačeno vlasništvo nad Alpina zaštitnim znakom, čime BMW ALPINA službeno postaje samostalni brend pod BMW kišobranom. U priopćenju naglašavaju da je prvi fokus “aktivacija brenda”, odnosno izgradnja prepoznatljivosti nove ere, a ne odmah priča o potpuno novim modelima. 

BMW pritom podsjeća što Alpinu razlikuje od “običnog” BMW svijeta i čak od M klase: Alpina tradicionalno cilja na ravnotežu maksimalnih performansi i vrlo visoke udobnosti, uz prepoznatljiv karakter u vožnji. U prijevodu, to su automobili za ljude koji žele luksuzan i brzi auto, ali bez osjećaja da voze tvrdu sportsku jurilicu, uz mirniji, profinjeniji “grand tourer” štih.

Pogledajte kako je izgledala dosadašnja suradnja BMW-a i Alpine:

U istom tekstu BMW naglašava i ono što je Alpina uvijek prodavala bolje od brojki na papiru: izbor materijala, završnu obradu i osjećaj “maloserijskog” luksuza. Kupci bi i dalje trebali dobiti širok izbor posebnih opcija i materijala, tako da svaki primjerak bude drukčiji i “po mjeri”, a ne samo još jedna skuplja verzija postojeće linije.

Međutim, ovo ne dolazi niotkuda, jer BMW je još 2022. objavio da će osigurati prava na ALPINA brend, uz dogovor s kompanijom ALPINA Burkard Bovensiepen, i da tadašnja suradnja traje do kraja 2025. U tom starijem priopćenju BMW objašnjava i zašto se to dogodilo: mali proizvođači sve teže prate regulative, zahtjeve za softver, homologacije i sustave asistencije, pa se poslovni model morao mijenjati.

Za postojeće vlasnike Alpininih modela bitno je i da je BMW još tada, 2022., naveo da će servis, dijelovi i dodatna oprema za postojeću i “naslijeđenu” Alpina ponudu dugoročno ostati u Buchloeu, bez promjene u aftersales suradnji. Buchloe je inače mjesto gdje je Alpina godinama radila finalnu montažu i individualne interijere, nakon što bi se baza auta pripremila na BMW proizvodnim linijama. 

Alpina je kao firma službeno osnovana 1965., a kasnije je postala i registrirani proizvođač automobila u Njemačkoj, s oko 300 zaposlenih i oko 2.000 proizvedenih vozila u 2021. Upravo zato je vijest važna: BMW ne kupuje samo manju firmu kako bi si povećao profite, nego ime s reputacijom koje je desetljećima gradilo status među fanovima koji vole diskretan luksuz i posebnu dinamiku, bez vikanja i prenaglašenih detalja.

