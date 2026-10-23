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BMW plaća zaposlenicima 650.000 eura da daju otkaz. Interes je ogroman...

Piše Autostart,
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BMW plaća zaposlenicima 650.000 eura da daju otkaz. Interes je ogroman...
Foto: BMW
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Interes je toliko velik da se interni internetski portal za provjeru ponuda srušio ubrzo nakon pokretanja programa

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Dok europska automobilska industrija prolazi kroz val otpuštanja i rezanja troškova, BMW je pronašao prilično neobičan način kako smanjiti broj zaposlenih. Njemački proizvođač nudi iznimno izdašne otpremnine onima koji dobrovoljno napuste tvrtku, a pojedini zaposlenici mogu dobiti čak i više od 650.000 eura. Interes je toliko velik da se interni internetski portal za provjeru ponuda srušio ubrzo nakon pokretanja programa.

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