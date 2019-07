Brzine budućnosti testirali smo na prvom Huawei 5G telefonu

Usred globalne krize i stavljanja na američku crnu listu kineski div Huawei izbacio je Mate 20X 5G - njihov prvi telefon spreman za rad na 5G mrežama. Mate ovih dana kreće u prodaju, a mi smo ga isprobali i na 5G mreži A1 u Zagrebu te dobili odličan pogled u to kako će izgledati surfanje budućnosti. To bi trebalo biti kad nova generacija mobilnih mreža zaživi u potpunosti - odnosno tijekom sljedeće godine.

Zna se da je 5G u fokusu gotovo svih operatera i proizvođača, a tako je i kod nas. HT i A1 već neko vrijeme testiraju svoje mrežne sustave i pripremaju se za prelazak na 5G, pa tako imaju testne bazne postaje jer još nisu raspisane koncesije za frekvencije što je preduvjet da bi mogli ponuditi 5G na tržištu. Kakve će frekvencije biti tek treba vidjeti.

A1 nam je omogućio da Mate 20X u 5G varijanti isprobamo na dvije lokacije u Zagrebu gdje imaju aktivne 5G bazne postaje. Jedna je na Trgu bana Jelačića, a druga u sjedištu A1 na Žitnjaku. Upravo na potonjoj smo uspjeli i preskočiti 'magičnu' granicu od 1 Gbps, dok smo na Jelačićevu trgu u testiranjima imali između 700 i 800 Mbps.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U odnosu na ono što imamo najčešće na našim mobitelima ovo je ogroman skok, no 5G bi u budućnosti sa svojim razvojem trebao donijeti i nekoliko puta veće brzine. U svakom slučaju, ovakve brzine u praksi donose osjećaj da se sve događa trenutno, poput instalacije aplikacija. To je samo jedna od primjena onog što 5G donosi, no mnogima od nas ovo je i najjasniji prikaz skoka.

Što se samog Matea tiče, gotovo u svemu je identičan Mateu 20X koji je predstavljen prošle godine. Balong 5G čip tu je glavna i najznačajnija promjena, a telefon je dobio i memorijski skok na 8 i 256 GB. Kako bi novi čip i komponente imali dovoljno mjesta, Huawei je Mateu smanjio kapacitet baterije sa 5000 mAh na 4200 mAh.

Foto: Huawei

Ono gdje još ovaj telefon briljira su igre i streaming sadržaja. Kako ima 7,2-inčni ekran, igranje na njemu je dobar doživljaj, a 5G bi u punoj primjeni trebao osigurati minimalnu latenciju i brže igranje. Što se streaminga tiče, na 5G možete zaboraviti na onaj dosadni znak učitavanja sadržaja.

Foto: Huawei

Mate 20X 5G će biti dostupan tijekom kolovoza i to za 7499 kuna, ali za očekivati je da će ubrzo cijeli niz drugih proizvođača uslijediti sa svojim 5G modelima.