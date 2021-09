Impresivno punjenje od čak 120W jedna je od najatraktivnijh značajki novog Xiaomijeva telefona 11T Pro kojeg je kineska kompanija predstavila danas. Punjač, koji dolazi s telefonom u kutiji, što je sve rjeđa pojava danas, omogućuje da se telefon od nule do 100 posto napuni za 17 minuta, kažu iz Xiaomija. Pritom treba istaknuti i da 11T Pro ima veliku bateriju od čak 5000 mAh.

Odnosno, ako imate samo 10 minuta za punjenje, to će vam osigurati 5 sati korištenja navigacije ili 2 sata snimanja FullHD videa. Uz 11T Pro, Xiaomi je predstavio i 11T, telefon koji dolazi s nešto slabijim punjačem od 67W, no to je i dalje iznimno brzo i daleko od brojnih rivala na tržištu.

Iz Xiaomija kažu da su to postigli inovativnim tehnologijama poput dvostrukog punjenja, dvojne strukture baterije, MTW, primjene grafena u Li-ion bateriji te tehnologije Mi-FC. A za one koji se pitaju je li ovako snažan punjač siguran, navode da je sigurnost baterije zajamčena certifikatom TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System Certification.

11T Pro dolazi sa 6,67-inčnim AMOLED ekranom koji podržava 120 Hz osvježenje slike, a zaštićen je Gorilla Victus slikom te podržava Dolby Atmos podrškom i zvučnom kulisom s Harman Kardon potpisom na stereo zvučnicima.

Xiaomi 11T Pro je opremljen trostrukom kamerom sa širokokutnom lećom rezolucije 108 MP, 2x telemakro lećom te ultraširokom 120° lećom. Tu je one-click AI Cinema modo, 8K snimanje i HDR10+. Jedna od glavnih značajki je video sa Cinemagic tehnologijom, odnosno algoritmima koji nude niz efekata za snimanje filmova. Istaknuli su i fokusirano snimanje zvuka, što je također tehnolgija koju smo prije par godina vidjeli na HTC-ovim telefonima. Prednja kamera snima fotografije od 16 megapiksela.

Telefon pogoni novi Snapdragon 888, a dolazit će sa 8/128, 256 GB memorije ili 12/256 GB memorije. Koštat će 649, 699 i 749 eura. Dolazit će u sivoj, bijeloj i dvobojnoj varijanti, sličnoj onome što smo vidjeli i kod Huaweija.

Xiaomi 11T razliku je se po nešto slabijem čipsetu Mediatek Dimensity 1200, a i dolazit će u varijanti sa 8 GB i 128/256 GB memorije. Baterija je jednakog kapaciteta, ali kao što smo spomenuli, punjenje je nešto sporije. On će koštati 499 i 549 eura.

Uz njih, Xiaomi je predstavio i novi Xiaomi 11 Lite te tablet Pad5 i druge iOT uređaje.

Predstavljajući nove telefone iz 11T serije, Xiaomi se u srijedu pohvalio kako su najpopularniji proizvođač u Europi, ali i u cijelom nizu država, među kojima je i Hrvatska.