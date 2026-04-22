Brzopotezni 'fotošop': Google Photos dodao nove alate, ovako možete brzo srediti fotografije

Google je u svoju popularnu aplikaciju Google Photos tiho, ali sa značajnim posljedicama, uveo set novih alata za uređivanje fotografija. S ciljem da korisnicima omogući brzo i jednostavno poboljšanje portreta, ovi alati, nazvani "Touch-up", donose mogućnosti koje su do sada često zahtijevale preuzimanje specijaliziranih, vanjskih aplikacija. Sada su integrirani izravno u galeriju koju koristi više od milijardu i pol ljudi. U svojem priopćenju Google navodi kako "vaše fotografije trebaju zabilježiti kako se osjećate u tom trenutku", što je zanimljiv način da se kaže kako vaš stvarni izgled više nije presudan.

Suptilne korekcije za prirodan izgled

Novi alati osmišljeni su kako bi korisnicima omogućili brze i suptilne korekcije selfija ili portreta prijatelja, bez potrebe za naprednim znanjem uređivanja. Fokus je na poboljšanjima koja izgledaju prirodno, a ne na drastičnim filterima koji potpuno mijenjaju izgled osobe.

Korisnici mogu odabrati lice na fotografiji i zatim birati između sedam novih opcija: "Heal" za uklanjanje mrlja i prištića, "Smooth" za zaglađivanje teksture kože, "Under eyes" za posvjetljivanje podočnjaka, "Irises" za naglašavanje boje očiju, "Teeth" za izbjeljivanje zubi te alati za suptilno uređivanje obrva i usana.

Svaki alat dolazi s klizačem za intenzitet, što omogućuje preciznu kontrolu nad razinom primijenjenih promjena, od jedva primjetnih do očitijih korekcija. Alat može prepoznati do šest lica na jednoj fotografiji, dopuštajući individualno uređivanje svake osobe.

Tko dobiva nove alate i kako ih koristiti?

Ažuriranje se postupno uvodi globalno za korisnike na Android uređajima, a jedini preduvjeti su da uređaj ima najmanje četiri gigabajta RAM-a i operativni sustav Android 9.0 ili noviji. Ovo je iznenađujuće velikodušan potez jer nove mogućnosti nisu rezervirane samo za najskuplje Pixel ili Galaxy telefone, već su dostupne i na cjenovno pristupačnijim modelima.

Za pristup novim alatima potrebno je odabrati fotografiju s licem, otići na opciju "Uredi", zatim "Akcije" i odabrati "Touch up", što je predstavljeno malom ikonom lica. Trenutno nema službenih informacija o tome hoće li i kada ove funkcije postati dostupne za korisnike iOS uređaja.

Pitanje autentičnosti i utjecaja na korisnike

Iako su alati korisni za brzo popravljanje sitnih nedostataka, poput posvjetljivanja podočnjaka nakon neprospavane noći, Googleova poruka izaziva određenu polemiku. Inzistiranje na tome da fotografija treba prikazati "kako se osjećate", a ne kako izgledate, suptilno poručuje da prirodan izgled nije dovoljno dobar. S obzirom na doseg aplikacije Google Photos, ovi alati postaju zadani "filter ljepote" za ogroman dio svjetske populacije, daleko nadmašujući popularnost bilo kojeg filtera na TikToku ili Instagramu.

*uz korištenje AI-ja