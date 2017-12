Budućnost na dlanu: Isprobali smo sat s eSIM tehnologijom

Jedan od razloga zbog kojih mnogi od nas ne žele nositi pametne satove je taj što najčešće moramo nositi i mobitel kako bi sat bio u vezi s internetom i mogao nam slati notifikacije, poruke i pratiti sve naše aktivnosti. No danas osim satova imamo cijeli niz uređaja za koje moramo uzimati SIM kartice ili prebacivati kartice iz jednog u drugi ako bismo htjeli biti online, a sa što manjim brojem tarifa.

Zahvaljujući eSIM tehnologiji briga o fizičkim karticama postaje prošlost, a kako uređaji ne moraju imati utor za SIM karticu oni postaju još praktičniji. Radi se o tome da će u toj novoj generaciji uređaja fizičku SIM karticu zamijeniti čip koji se nalazi u samom uređaju, a sve što korisnik treba napraviti je bežično na njega skinuti eSIM profil.

U Hrvatskoj, a i među prvima u Europi, ovu je uslugu uveo Hrvatski Telekom i to za novu generaciju Huawei Watcha, kojeg smo odlučili isprobati kako bi vidjeli kako eSIM funkcionira u praksi.

Foto: Huawei

Ono što prvo treba napraviti je naručiti tarifu ili uređaj s eSIM tehnologijom i potom će korisnik dobiti aktivacijski QR kod koji će vam trebati pri kraju procesa. Kako Huaweijev sat radi na Android Wear sustavu, prvo smo ga trebali upariti s telefonom da bi se na sat prekopirali svi podaci o povezanom računu i dale potrebne dozvole. Nakon toga je trebalo instalirati i Huawei Wear aplikaciju da bi se telefon spojio s Huaweijevim servisima, a ovdje treba kliknuti i na komunikacijske usluge te će nas aplikacija upozoriti da skeniramo QR kod koji smo dobili kako bi preuzela eSIM profil na sat. Cijeli proces je prilično jednostavan i nakon dvije minute posla spremni ste za korištenje sata. Osim toga, aktivaciju olakšava i činjenica da ne moraš čekati da ti SIM stigne poštom, jer aktivacijski QR kod možeš dobiti i mailom.

Nakon što ste ovo obavili, sat i telefon više ne moraju biti spojeni Bluetoothom. Poruke i razne obavijesti i dalje će vam stizati, a kako je sat povezan sa vašim Google profilom nećete propustiti ništa iz kalendara. Tako možete i odgovoriti na poruke koje vam pristižu ili koristiti povezane aplikacije, poput Ubera, Messengera, Google karata ili vaših fitness aplikacija.

Foto: Huawei

Kako je eSIM u osnovi vaš dodatni broj na koji vas netko može dobiti, sat možete koristiti i kao telefon. Istina, nije najpraktičnije rješenje kad ste među ljudima, no ako ste na trčanju odlično će poslužiti da se javite. Tijekom nekoliko dana sa satom, meni je ovo bilo najkorisnije u automobilu jer se mogu javiti na poziv sigurno i bez skidanja ruku s volana i pogleda s ceste. Osim toga, Google Assistant radi na satu pa možete glasom i nazvati nekog ili poslati poruku. Ako vam se više sviđa tipkanje po malom ekranu i to je moguće, no nije baš praktično.

Naravno, sat ima i sve standardne funkcije koje bi očekivali, poput praćenja lokacije i potpunog izvješća o treningu te mjerenje otkucaja srca, pa je s time i pravi fitness pomoćnik s baterijom koja traje oko dva dana.

Što nas sve čeka?

Uskoro možemo očekivati cijeli niz uređaja koji će dobiti podršku za eSIM tehnologiju, a uz sve brže mobilne mreže i dolazak 5G-a, lako je zamisliti situaciju za koju godinu u kojoj će eSIM biti i u našim televizorima ili računalima. Tako su Hrvatski Telekom i Greyp u rujnu predstavili i Greyp bicikl s eSIM tehnologijom, što znači i da vlasnici bicikla neće morati uparivati bicikl s mobitelom, već će sve njegove mogućnosti biti dostupne puno jednostavnije.

Predviđa se da će 2020. biti i do 7 povezanih uređaja po korisniku, a eSIM tehnologija će omogućiti bolju komunikaciju s pametnim satovima, gadgetima i drugim IoT uređajima.