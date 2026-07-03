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Bugatti napravio još jedan posebni hiperautomobil. Ovaj ima porcelan kao tajni sastojak

Piše Autostart,
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Bugatti napravio još jedan posebni hiperautomobil. Ovaj ima porcelan kao tajni sastojak
Foto: Bugatti
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Automobil nosi ime Blanc Éternel, a nastao je u suradnji s njemačkom manufakturom Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin, poznatijom kao KPM

Admiral

Bugatti W16 Mistral ionako nije automobil kojem treba dodatna ekskluzivnost. Proizvodnja je ograničena na samo 99 primjeraka, brzina doseže 420 km/h, a riječ je i o jednom od posljednjih Bugattijevih modela s legendarnim W16 motorom. No posljednji posebno predstavljeni primjerak otišao je korak dalje. Umjesto uobičajenih detalja od karbona, aluminija ili plemenitih metala, dobio je umetke od pravog porculana.

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