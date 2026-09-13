BYD ide još jače u Europu: Kupili su 10 ovih divovskih brodova, svaki vozi čak 9200 automobila

Kineski automobilski div BYD ne pokazuje znakove usporavanja svoje globalne ofenzive. Nakon što su prošle godine porinuli "BYD Shenzhen", brod s kapacitetom za 9.200 automobila, sada su, prema izvještajima iz pomorskih krugova, naručili još deset takvih plovećih divova. Ovom narudžbom BYD će proširiti svoju flotu na 18 brodova, s ukupnim kapacitetom za prijevoz više od 130.000 automobila odjednom, što je jasan signal namjere osvajanja ključnih svjetskih tržišta.

Flota za osvajanje svijeta

Nova narudžba, o kojoj su prvi izvijestili pomorski časopisi, dramatično će proširiti BYD-ovu pomorsku moć. Iako ni BYD ni brodograditelj nisu službeno potvrdili ugovor, izvori navode da će gradnja biti povjerena državnoj tvrtki China Merchants Industry u njihovim brodogradilištima Jinling i Haimen. Isporuke modernih PCTC (Pure Car and Truck Carrier) brodova, dizajniranih za prijevoz vozila, očekuju se između 2027. i 2029. godine. Kapacitet se mjeri u jedinicama ekvivalentnim automobilu (CEU), standardnoj mjeri koja dopušta prijevoz vozila različitih veličina. S novih deset plovila, BYD će dodati čak 92.000 CEU kapaciteta svojoj logističkoj mreži, pripremajući se za masovnu globalnu distribuciju.

Odgovor na globalne logističke izazove

Ova golema investicija strateški je odgovor na probleme u globalnom lancu opskrbe. Eksplozija izvoza kineskih automobila, predvođena BYD-om, stvorila je "prometni čep" na moru. Postojeći kapaciteti za prijevoz vozila postali su nedostatni, što je dovelo do rasta vozarina i kašnjenja. Sam BYD je priznao da im je nedostatak brodova bio ključno ograničenje rasta izvoza. Posjedovanjem vlastite flote, kineski proizvođač osigurava neovisnost, stabilnost troškova i neometan protok vozila. Postojeća flota od osam brodova omogućavala je izvoz oko milijun automobila godišnje. S novim pojačanjima, taj bi se kapacitet mogao popeti na impresivnih 2,5 milijuna vozila godišnje, što se poklapa s internim ciljevima tvrtke za 2027. godinu.

Brojke koje potvrđuju ambiciju

Koliko je izvoz ključan za BYD, pokazuju poslovni rezultati. Dok se na domaćem tržištu suočavaju s padom prodaje - u kolovozu je prodaja u Kini pala 35 posto u odnosu na lani, a u prvih osam mjeseci 43 posto - izvoz cvjeta. U kolovozu su iz Kine isporučili 184.000 putničkih vozila, što je porast od nevjerojatnih 131 posto u odnosu na isti mjesec lani. Od siječnja do kolovoza, BYD-ov izvoz dosegnuo je 1,127 milijuna vozila, 88 posto više nego u istom razdoblju 2025. godine. Time je BYD postao odgovoran za više od trećine kineskog izvoza putničkih vozila na nove izvore energije. Ovi podaci pokazuju da je međunarodna ekspanzija glavni motor rasta, a kontrola transporta ključan preduvjet za uspjeh.

Strateška igra zaobilaženja carina

Izgradnja vlastite flote ima i dublje strateške implikacije. BYD-ovi brodovi ne služe samo za izvoz iz Kine, već i za opskrbu između globalnih proizvodnih pogona. Primjerice, brod "BYD Zhengzhou" lani je prevezao vozila s volanom na desnoj strani iz tvornice na Tajlandu izravno u Ujedinjeno Kraljevstvo. Taj potez nije slučajan. Vozila proizvedena na Tajlandu, za razliku od onih iz Kine, ne podliježu kaznenim carinama koje je Europska unija uvela kineskim proizvođačima električnih vozila. BYD-ova vozila iz Kine suočavaju se s dodatnom carinom od 17 posto, povrh postojećih deset posto. Uspostavom proizvodnje u Mađarskoj, Brazilu i na Tajlandu, te kontrolom logistike putem vlastitih brodova, BYD gradi globalnu mrežu koja im omogućuje da budu konkurentniji i fleksibilniji. Ova narudžba brodova stoga nije samo kupnja čelika, već ključni potez u šahovskoj partiji za dominaciju svjetskim automobilskim tržištem.

*uz korištenje AI-ja