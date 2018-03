C3 na testu: Iza ludog izgleda krije se potpuno razuman auto

Dok maštaju o bogato opremljenim autima s mnogo konjskih snaga kupci u Hrvatskoj uglavnom kupuju nešto sasvim suprotno, osrednje opremljene automobile sa skromnijim motorima. Pogotovo kada je u pitanju gradska klasa.

Upravo takav je naš testirani Citroen C3 u kombinaciji sa srednjim paketom opreme i trocilindričnim benzinskim motorom bez turbo punjača. Izvana testirani C3 izgleda mnogo atraktivnije, pa i skuplje nego što to jest u realnosti. Varaju dvobojni detalji karoserije, Airbump bočne plastične zaštite, a pogotovo naplatci.

Vjerovali ili ne, ovo nisu aluminijski naplatci već ukrasni poklopci. Bez sumnje najatraktivniji ukrasni poklopci koje smo ikada vidjeli zavarat će 99% onih koji gledaju automobil. Tako smo i mi čitavo vrijeme testa bili uvjereni da su to aluminijski naplatci, a osvijestili smo se tek kada smo vidjeli specifikaciju opreme.

Testirani C3 nema previše

U unutrašnjosti jedan detalj na prvu otkriva da je ovo ipak skromnije opremljen auto. na mjestu gdje skuplji C3 imaju zaslon osjetljiv na dodir u ovom C3 je na njegom mjestu klasični staromodni radio s malim zaslonom. Nije atraktivno, no mnogo je bolje u ergonomskom smislu od dodirnog zaslona, potpuno funkcionalno, štoviše a i glazba zvuči odlično. Nema parking senzora, kamere, klima je ručna, no no sve ovo na kraju nije nužno i ne nedostaje.

I motor nije u skladu s najmodernijim trendovima. Nema turbo i razvija skromne 82 KS. Performanse su skromne i C3 nije neki majstor za zavoje, no u pogledu udobnosti briljira i jedan je od najboljih u klasi. Oduševila nas je i mala potrošnja na testu koja je u gradu iznosila samo 5,9 l/100 km, a dodatni adut C3 je vrlo dobra prostranost. Cijena ovog auta je otprilike prosjek koliko kupci u Hrvatskoj plaćaju za auto ove klase.

TVORNIČKI PODACI

masa: 1051 kg

dimenzije: 400x175x147 cm

obujam: 1199 ccm

snaga: 60 kW/82 KS

ubrzanje (0-100km/h): 14,6 s

najveća brzina: 173 km/h

potrošnja: 4,7 l /100 km

cijena: 98.161 kn (testni model) 93.596 kn (bez doplata)

Testitrani Citroën C3 Feel Puretech 82 u opremi ima klima uređaj, airbump zaštitu na karoseriji, tempomat, Audiosustav s USB-om i Bluetoothom, sustav prepoznavanja znakova, LED dnevna svjetla...