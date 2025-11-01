ChatGPT predviđa da će Bitcoin premašiti 1 milijun dolara i očekuje 1000x rast kriptovalute

Vodeća AI platforma ChatGPT analizirala je buduće izglede za glavne kriptovalute kao što su Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Ripple (XRP).

Ove kriptovalute čine temelj cijelog kripto ekosustava i cijenjene su zbog svoje dugoročne vrijednosti.

Bitcoin može narasti 10x u samo nekoliko godina

Bitcoin ima ključnu ulogu u stvaranju osjećaja oskudnosti, Ethereum u decentraliziranim financijama (DeFi) i pametnim ugovorima, dok XRP prednjači u međunarodnim plaćanjima.

Na temelju mišljenja vodećih stručnjaka, umjetna inteligencija ističe da Bitcoin može povećati svoju vrijednost deset puta u nekoliko godina, dosegnuvši 1 milijun dolara po jedinici.

No, ulaganje manjih iznosa u ove glavne kriptovalute više je racionalna i strpljiva strategija nego pokušaj ostvarivanja eksplozivnih kratkoročnih profita.

Zbog toga je za izgradnju značajnog bogatstva putem glavnih kriptovaluta potrebna velika početna ulaganja i dugotrajno držanje imovine.

Ulagači koji traže velike kratkoročne povrate morat će pogledati na drugu stranu.

Sljedeća kriptovaluta s 1000x potencijalom?

Tržište kriptovaluta posljednjih mjeseci pokazuje sve veću aktivnost jer ulagači traže veće povrate.

Jedan od projekata koji je privukao pozornost je PepeNode (PEPENODE) – za koji neki analitičari smatraju da bi, u ekstremnom scenariju, mogao pretvoriti 1.000 eura u 1 milijun eura u samo 24 sata.

Projekt donosi inovativan sustav nazvan Mine to Earn.

Ovaj sustav omogućuje korisnicima da rudare meme tokene virtualno, putem interneta, bez potrebe za skupom opremom ili velikom potrošnjom električne energije.

Spoj je to uzbuđenja starog rudarenja i učinkovitosti modernih, zajednicom vođenih kriptovaluta.

Zbog ovog jedinstvenog koncepta PEPENODE privlači veliku pažnju, a zajednica brzo raste.

Tijekom pretprodaje već je prikupljeno gotovo 2 milijuna dolara, a očekivanja su velika čak i prije službenog izlaska na burze.

Kupnja PEPENODE tokena moguća je pomoću kriptovaluta ili kreditne kartice.

Prethodni slučajevi pokazali su da su projekti koji su izazvali sličan entuzijazam često bilježili nagli rast cijene odmah nakon uvrštenja na burzu.

Ako se potražnja i ograničena ponuda poklope, nije nerealno očekivati da bi vrijednost kriptovalute mogla porasti 100 ili čak 1.000 puta već prvog dana trgovanja.

Posjetite PepeNode