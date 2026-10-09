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VELIKA PROMJENA

ChatGPT uveo pametno sučelje koje mijenja način na koji radi

Piše Tin Žigić,
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ChatGPT uveo pametno sučelje koje mijenja način na koji radi
Foto: openai
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OpenAI je predstavio revolucionarnu nadogradnju za ChatGPT koja korisnicima omogućuje interaktivno iskustvo, uključujući generiranje aplikacija i vizualizacija u stvarnom vremenu, čime se značajno poboljšava način na koji se postavljaju i odgovaraju na upite.

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OpenAI je bez velike najave izbacio značajnu nadogradnju za svoj popularni chatbot koja donosi potpuno novi način odgovaranja na upite. Radi se o novom inteligentnom sučelju koje koristi moćni model GPT-6, a umjesto uobičajenih tekstualnih odgovora sada kombinira tekst, vizualizacije i interaktivne elemente.

Odgovori koji postaju male aplikacije

Dosadašnje verzije ChatGPT-ja oslanjale su se isključivo na generiranje dugačkih komada teksta. Nova nadogradnja, koju OpenAI naziva inteligentnim sučeljem, omogućuje chatbotu da u hodu stvori jednostavne aplikacije koje najbolje odgovaraju na korisnikovo pitanje.

Korisnici ne moraju znati ništa o programiranju niti posebno tražiti izradu aplikacije, stoji u izvješću TechRadara. Dovoljno je postaviti pitanje kao i inače, a sustav će sam procijeniti je li umjesto zida teksta prikladnije ponuditi interaktivni kalkulator, kviz ili tablicu za usporedbu proizvoda.

Ova je opcija od početka listopada dostupna svim korisnicima u standardnoj kartici za razgovor. Inteligentno sučelje pokreće najnoviji model GPT-6 i mogu ga koristiti svi, od onih s besplatnim računima do pretplatnika na skuplje pakete.

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Vizualno učenje i interaktivni kalkulatori

Novi način rada najlakše je shvatiti kroz konkretne primjere iz prakse. Ako vas zanima koliko novca morate odvajati za mirovinu, ChatGPT sada može stvoriti jednostavan mirovinski kalkulator. Uz pomoć klizača možete mijenjati varijable poput dobi za odlazak u mirovinu, mjesečne uštede i očekivanog rasta kako biste vidjeli konačni iznos.

Slično tome, učenje o funkcioniranju mehanizama postalo je znatno zornije. Na upit o tome kako rade brzine na biciklu sa sedam brzina, chatbot generira ilustraciju pogonskog sklopa. Pomoću klizača korisnik može mijenjati brzine, dok se stražnji lančanik vizualno prilagođava na ekranu uz detaljna objašnjenja omjera i broja zubaca.

Sustav se pokazao iznimno korisnim i kod učenja stranih jezika. Ako želite naučiti osnove japanskog pisma hiragane, umjetna inteligencija prvo će vas upoznati s pet osnovnih samoglasnika. Nakon objašnjenja izgovora, odmah se prebacuje u interaktivni kviz u kojem morate pogađati znakove, a zatim nudi prelazak na novih pet slova.

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Planiranje putovanja i usporedba proizvoda

Planiranje putovanja također je dobilo novu dimenziju zahvaljujući mogućnosti prilagodbe u stvarnom vremenu. Tražite li trodnevni plan puta za Tokio s ograničenim budžetom, ChatGPT prvo će ponuditi kartu s rutom. No, ako zatražite mogućnost prilagodbe financija, dobit ćete interaktivni plan s klizačem za budžet koji automatski mijenja predložene aktivnosti ovisno o iznosu koji odaberete.

Ista se logika primjenjuje na usporedbu tehnoloških uređaja. Prilikom traženja preporuke za kupnju tri različita prijenosna računala, sustav generira interaktivni prikaz u kojem korisnik može samostalno odrediti važnost trajanja baterije, mase i cijene. Kako pomičete klizače prema onome što vam je bitnije, tako se mijenja i konačna preporuka računala.

Iako su interaktivni elementi impresivni, treba imati na umu da sustav ne generira takve odgovore za svako pitanje automatski i ponekad ih je potrebno izričito zatražiti. Stručnjaci također upozoravaju da atraktivan vizualni prikaz ne jamči uvijek savršenu točnost informacija, zbog čega je i dalje važno provjeriti specifikacije uređaja prije trošenja novca.

*uz korištenje AI-ja

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