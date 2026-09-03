Cijena Bitcoina naglo skočila

Cijena bitcoina naglo je porasla trećeg rujna, dosegnuvši u trenutku pisanja teksta cijenu od 80.880 dolara, što predstavlja rast od 4,66 posto. Ovaj značajan skok uslijedio je nakon iznimno uspješnog kolovoza, koji se pokazao kao treći najbolji u povijesti bitcoina s povratom od 25 posto. Novi val optimizma na tržištu kriptovaluta potaknut je kombinacijom snažnog interesa institucionalnih ulagača, povoljnih makroekonomskih kretanja i pozitivnih regulatornih signala koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. Nakon razdoblja stagnacije tijekom lipnja i srpnja, kada se cijena kretala ispod 65 tisuća dolara, najnoviji porast ponovno je pokrenuo rasprave o održivosti i budućem smjeru kretanja vodeće svjetske kriptovalute.

Institucionalni poticaj i podrška iz Bijele kuće

Čini se da su glavni pokretač nedavnog rasta cijene bitcoina veliki, institucionalni ulagači. Prema dostupnim podacima, američki spot Bitcoin ETF-ovi samo su tijekom kolovoza zabilježili neto priljev od čak 3,52 milijarde dolara. Ovako snažan interes institucija signalizira rastuće povjerenje u bitcoin kao legitimnu imovinsku klasu. Dodatni vjetar u leđa tržištu stigao je i iz političkih krugova. Ključan događaj zbio se 19. kolovoza, kada se američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj kući sastao s čelnicima vodećih kripto kompanija. Tom je prilikom pozvao Kongres da usvoji zakon nazvan "CLARITY Act", čiji je cilj uvođenje jasnijeg i preciznijeg regulatornog okvira za digitalnu imovinu u SAD-u.

Ovaj potez interpretiran je kao snažan signal podrške industriji, a tržište s velikim iščekivanjem gleda prema 15. rujnu, za kada je zakazano glasovanje o prijedlogu zakona u Senatu. Analitičari Bloomberga ističu kako se uspon bitcoina događa u širem kontekstu rasta na burzama, pada prinosa na državne obveznice i slabljenja dolara. Povrh svega, pojavile su se i informacije da je američka središnja banka (Federal Reserve) spremna odustati od daljnjeg podizanja kamatnih stopa, što dodatno potiče ulagače na preuzimanje rizika i ulaganje u imovinu poput kriptovaluta. "Bitcoin se ponovno popeo iznad granice od 80 tisuća dolara. Pitanje je hoće li se uspjeti zadržati na toj razini", piše Bloomberg, čiji novinari naglašavaju kompleksnost trenutne tržišne situacije.

Iako je prelazak psihološke granice od 80 tisuća dolara važan pokazatelj snage tržišta, analize pokazuju da bi se pravi test mogao dogoditi na nešto višim razinama. Naime, podaci sugeriraju da dugoročni vlasnici bitcoina, oni koji svoju imovinu drže dulje vrijeme, ciljaju cjenovni raspon između 83 i 86 tisuća dolara kao zonu za potencijalnu prodaju i realizaciju profita. To stvara određeni pritisak na cijenu i zadržava je ispod razina na kojima bi moglo doći do masovnijeg unovčavanja dobiti. Ova situacija bitno se razlikuje od one u prvoj polovici godine, kada je pad vrijednosti bio uzrokovan prvenstveno smanjenim interesom i padom prometa, što se smatralo posebno zabrinjavajućim trendom.

Rasprava o statusu "novog zlata"

Unatoč trenutačnom optimizmu, u financijskim krugovima i dalje traje rasprava o tome može li bitcoin uistinu postati "novo zlato", odnosno sigurno utočište za kapital u nesigurnim vremenima. Legendarni investitor Ray Dalio jedan je od onih koji ostaju skeptični. On naglašava nekoliko ključnih prepreka koje bitcoin mora prevladati. Kao prvo, ističe nedostatak privatnosti u usporedbi sa zlatom. Drugo, primjećuje da su kretanja cijene bitcoina i dalje previše usko povezana s dinamikom dionica tehnoloških kompanija, što umanjuje njegovu vrijednost kao sredstva za diverzifikaciju portfelja. Na kraju, Dalio podsjeća da je ukupna tržišna kapitalizacija bitcoina još uvijek znatno manja od kapitalizacije zlata, što ga čini podložnijim velikim oscilacijama.

