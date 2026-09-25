Cijene dizela trenutno luduju. Što ga može zamijeniti?

Dizel se ponovno pretvorio u jednu od najosjetljivijih točaka svjetskog gospodarstva. Europske nabavne cijene više su nego dvostruko iznad razine s početka 2026., a poremećaji isporuka iz Rusije i s Bliskog istoka pokazali su koliko je sustav ranjiv. Dizel nije samo gorivo za automobile. Na njemu rade kamioni, poljoprivredni i građevinski strojevi, rudarska mehanizacija, dio brodova, generatori i golema količina druge opreme. Zato svaki veliki skok njegove cijene vrlo brzo ulazi u cijenu hrane, robe, gradnje i prijevoza.



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