Crossland X je najprostraniji mali SUV, a ima još prednosti

Crossland X prvo je dijete najsvježijeg braka automobilske industrije, onog između Opela i PSA Grupacije, i tehnološki blizanac Citroëna C3 Aircross. No osim po tehnologiji, teško je zaključiti da Aircross i Crossland imaju nešto zajedničko. Sličnosti nisu ni približno tolike kao, recimo, u VW grupaciji između Škode, Seata i Volkswagena.

Vanjski i unutarnji dizajn, komponente, raspored prekidača, ništa od toga nije niti približno slično na ova dva auta. Jedini zajednički element je infotainment sustav, koji je preuzet s francuskih modela.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Crossland X je platformu, motor i mjenjač također preuzeo od Peugeota i Citroëna, no i tu su napravljene mnoge izmjene, tako da Crossland ima malo tvrđi, više sportski karakter, i tu je vrlo sličan svim drugim Opelima u ponudi. Ipak, brak s Francuzima donio je i mnogo udobnosti.

Ovo je najudobniji Opel u koji smo sjeli godinama, a uz to i vrlo prostran, pravi rekorder klase koji se po tome može mjeriti i s mnogim kompaktnim modelima duljim 20-30 centimetara. Stražnja klupa je pomična, što je također rijetko u ovoj klasi i zbog toga je i prtljažnik varijabilan, od 410 do 520 litara.

Testni model je vrlo bogato opremljen i pokazuje što Crossland X može ponuditi, a to je zaista mnogo. Tu su tako bežični punjač za mobitele, odlična udobna ergonomska sjedala, možda i najbolja u ovoj klasi, head up zaslon i još mnogo toga. Rijetko koji konkurent nudi sve to. Motor je najsnažniji u ponudi, trocilindrični benzinac obujma 1,2 litre sa 130 KS, koji Crossland pretvara u pravog SUV sportaša. I ovjes i upravljač odlično se nose s bržom vožnjom, jedino bi mjenjač mogao biti nešto bolji, no to je boljka Peugeota i Citroëna na koju smo se već navikli.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Novi Crossland X uvelike je drukčiji od bilo kojeg Opela do danas, osvježenje za marku koje odstupa od tipičnih Opela, a opet u drugu ruku toliko podsjeća na neke od njih. Zbog toga će sigurno donijeti i neke nove kupce koji do sada uopće nisu razmišljali o Opelu. Dobra strana auta je i cijena, koja je među najpovoljnijima u klasi. Potvrda toga je i da top model s mnogo dodatne opreme, u kojoj gotovo ima sve što možete zamisliti, stoji 170.000 kuna.

Testirani Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation u opremi ima ergonomska sjedala, LED Matrix prednja svjetla, stražnju kameru i parkirne senzore sprijeda i straga, Head up zaslon, navigaciju, Alu naplatke 17”...

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tehnički podaci:

Masa: 1199 kg

Dimenzije: 421x177x161 cm

Obujam: 1199 ccm

Snaga: 96 kW/130 KS

Ubrzanje (0-100km/h): 9,1 s

Najveća brzina: 206 km/h

Potrošnja: 5,1 l /100 km

Cijena: 170.100 kn (testni model) 138.379 kn (bez doplata)