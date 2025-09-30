ČUVAAAJ! Kinezi imaju bizarno rješenje za požar na EV autima: Bateriju koja se katapultira?!

Požari na električnim vozilima, iako statistički rjeđi od onih na automobilima s motorima s unutarnjim izgaranjem, predstavljaju golemu glavobolju za vatrogasce i inženjere. Kad dođe do lančane reakcije unutar baterijskih ćelija, to je gotovo nemoguće zaustaviti. Dok se većina industrije fokusira na sigurniju kemiju i napredne sustave za gašenje, iz Kine stiže radikalno, gotovo nevjerojatno rješenje koje je podijelilo javnost: sustav koji u slučaju opasnosti doslovno katapultira bateriju iz automobila.

Pogledajte video

Leteća baterija? Ok...

Video demonstracije ove tehnologije munjevito se proširio društvenim mrežama, izazvavši mješavinu divljenja, nevjerice i ozbiljne zabrinutosti. Prikazuje modificirani SUV iz kojeg uz glasan prasak izlijeće cijeli baterijski paket, slijetajući nekoliko metara dalje. Ideja je jednostavna – ukloniti izvor opasnosti od putnika i ostatka vozila. No, je li ovo inovacija koja spašava živote ili opasni promašaj?

Koncept koji stoji iza ovog sustava podsjeća na mehanizam zračnih jastuka. Kada senzori u vozilu detektiraju početak toplinskog bijega – kritičnog pregrijavanja koje vodi do nekontroliranog požara – aktivira se pirotehnički plinski generator. U manje od jedne sekunde, sila eksplozije izbacuje cijeli baterijski paket, težak i po nekoliko stotina kilograma, iz podvozja automobila.

U demonstraciji, koju je navodno organizirao Kineski centar za tehnička istraživanja i popravke vozila, baterija je lansirana na udaljenost između tri i šest metara, gdje je sletjela u zaštićenu zonu s jastucima. Glavni argument zagovornika ove tehnologije jest da se time drastično povećava sigurnost putnika, koji imaju vremena napustiti vozilo prije nego što ga zahvati plamen. Istovremeno, vatrogascima se olakšava posao jer se moraju boriti samo s gorućom baterijom, a ne s cijelim vozilom koje bi inače možda morali potopiti u goleme kontejnere s vodom. Unatoč plemenitoj namjeri, kritike na račun ovog sustava su brojne. Pretvaranje baterije u nekontrolirani projektil otvara Pandorinu kutiju novih rizika koji bi mogli biti gori od samog požara.

Lavina kritika i sigurnosnih upitnika

Glavni prigovor odnosi se na nepredvidljivost putanje izbačene baterije u stvarnim prometnim uvjetima. Što ako se vozilo nalazi na prometnoj gradskoj ulici, okruženo pješacima, drugim automobilima ili zgradama? "Pokušavamo li ubiti pješake umjesto da ugrozimo putnike u vozilu?" i "Ovo je najopasniji sigurnosni sustav ikad dizajniran," samo su neki od komentara koji su preplavili internet.

Stručnjaci također upozoravaju na praktične probleme. U slučaju teže prometne nesreće, kada je rizik od oštećenja baterije najveći, karoserija vozila često je deformirana. To bi moglo blokirati mehanizam za izbacivanje, ostavljajući putnike zarobljene u oštećenom vozilu s baterijom koja je pred eksplozijom. Peter Khoury, glasnogovornik Australske udruge vozača (NRMA), bio je jasan:

"Posljednje što želimo je da baterija bude izbačena iz vozila poput topovske kugle. To ne zvuči ni najmanje sigurno."

Tko stoji iza kontroverznog izuma?

Iako je demonstracija privukla globalnu pažnju, tvrtke povezane s projektom brzo su se počele distancirati, vjerojatno svjesne potencijalnih pravnih i reputacijskih posljedica. Kao suradnik je spomenuta tvrtka Joyson Electronics, globalni dobavljač automobilske opreme, no ona je javno demantirala bilo kakvu uključenost. Vozilo korišteno u videu nalikuje modelu Chery iCar 03, no i taj je proizvođač, u vlasništvu Cheryja, na društvenim mrežama objavio:

"Ovo nema nikakve veze s iCAR-om, molimo vas budite razumni."

Čini se da nitko ne želi preuzeti odgovornost za izum koji će, kako stvari stoje, brzo biti zaboravljen.

I bolje.

